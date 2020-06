Belen Rodriguez ha commentato una dedica ricevuta su Instagram: l’argentina ha fatto una rivelazione commovente, ecco le sue parole sui social.

Il gossip gira sempre intorno a lei ed alla sua vita privata e pubblica: Belen Rodriguez da anni ha i riflettori puntati su di sé. Ultimamente è rimbalzata al centro dei rumors per le voci che girano su una nuova presunta crisi con Stefano de Martino. Dopo un clamoroso riavvicinamento in cui l’amore era scoppiato di nuovo all’improvviso, qualcosa è andato storto. Lui è andato via: Stefano è tornato a Napoli per lavoro ma le cose non sembrano andare bene. La verità nessuno la conosce ma alcuni post di Belen hanno spesso parlato chiaro. In una confessione su Instagram la modella rivelò di stare poco bene: “Non sono molto felice” disse la famosa argentina ai fan. Grazie alla sua famiglia riesce però a ritrovare il sorriso sempre: è proprio una dedica di Jeremias, suo fratello, ad averle riempito il cuore. La Rodriguez non è riuscita a trattenere le lacrime dalla commozione: ecco di che si tratta.

Belen Rodriguez, “Mi hai fatto piangere”: la commovente rivelazione dell’argentina

Jeremias Rodriguez ha pubblicato nelle sue Instagram stories un meraviglioso scatto di sua sorella Belen ed il suo nipotino, Santiago. Mamma e figlio sono in compagnia di un meraviglioso cane nella fotografia e di una commovente dedica. Le parole Jere fanno davvero piangere. “Spesso di chiedo come sarebbe stata la mia vita senza di te. Grazie per averci dato l’opportunità di crescere in ogni senso della parola. Ti amo hermana” sono le parole dell’argentino, ex naufrago de L’Isola dei Famosi ed ex gieffino. Belen ha repostato la storia in cui è stata taggata su Instagram ed ha aggiunto un commento del tutto inaspettato. “Già sai quanto mi hai fatto piangere…lacrime di quelle belle” sono le parole della showgirl e modella. Questa la IG story che si trova nel profilo di Belen e di Jeremias:

Nelle ultime ore è uscita anche una clamorosa indiscrezione che riguarda Belen: il settimanale Vero Tv, nell’ultimo numero uscito in edicola, ha annunciato che uno dei sogni di Maria de Filippi è quello di far ricongiungere l’argentina e suo marito nel villaggio delle tentazioni, ovvero a Temptation Island VIP! Sempre secondo il giornale i due potrebbero proprio essere concorrenti del reality. Sembrerebbe davvero strano dato che entrambi chiedono privacy sulle faccende personali e sentimentali: staremo a vedere!