Clarissa Marchese, il selfie accanto alla culla incanta Instagram: il dettaglio non passa inosservato, piovono commenti per l’ex tronista, ecco di cosa si tratta.

Clarissa Marchese è diventata mamma della piccola Arya lo scorso 11 marzo ed è al settimo cielo per questa meravigliosa esperienza che sta vivendo insieme a suo marito Federico Gregucci. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne e da lì non si sono mai lasciati. Dopo due anni d’amore sono convolati a nozze con una meravigliosa cerimonia celebrata a Capua. Bellissimi e innamorati più che mai, i due sono diventati poi genitori della piccola Arya, nata a marzo a Miami, dove la coppia risiede già da qualche tempo. E’ un momento davvero d’oro per entrambi, insomma, come dimostrano le foto e i video che entrambi pubblicano sui social. Poco fa l’ex Miss Italia ha incantato i suoi followers con un nuovo scatto condiviso sul suo profilo Instagram. Si tratta di un selfie che l’ex tronista ha fatto accanto alla culla di sua figlia. Un dettaglio in particolare ha attirato l’attenzione di numerosi fan della Marchese, che hanno invaso di commenti il post: ecco di cosa si tratta.

Clarissa Marchese è una bellissima ragazza, e questa non è certo una novità. Del resto, poco prima della sua partecipazione a Uomini e Donne, la siciliana era stata eletta Miss Italia. Un riconoscimento proprio per la sua bellezza, che durante la partecipazione al dating show di Canale 5 ha fatto girare la testa a tanti corteggiatori. Lei, però, non ha mai avuto occhi che per Federico Gregucci, e lo ha scelto, diventando presto anche sua moglie. I due formano una splendida coppia e a marzo sono diventati genitori di Arya. Sempre molto presente e attiva anche sui social, poco fa l’ex Miss Italia ha condiviso sul suo profilo Instagram un nuovo scatto, un selfie che ha voluto farsi mentre era accanto alla culla di sua figlia. “Ormai questa è la mia postazione selfie”, scrive Clarissa nella didascalia della sua immagine, sottolineando il fatto che tutte le sue energie sono rivolte alla piccola Arya. Nella foto la Marchese indossa un abito viola a tubino, che mette in risalto tutta la sua figura. Inevitabile notare un particolare dettaglio, che in tanti hanno sottolineato nei commenti.

Come si legge nei commenti, tutti hanno notato l’incredibile forma di Clarissa, che a pochissimi mesi dal parto ha già una linea perfetta ed è più bella che mai. L’avete notato anche voi?