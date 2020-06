Federico Fashion Style, esordio da cantante: è uscito il suo primo singolo

Esordio da cantante per Federico Fashion Style, è uscito il suo primo singolo, “Troppo Top”, e lui annuncia: “Sarà un tormentone”

Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, è uno degli hair stylist più famosi in Italia. Nato a Roma il 5 ottobre 1989, Federico coltiva la sua passione sin da piccolo. A cinque anni si divertiva ad aggiustare i capelli della mamma, usando degli stuzzicadenti come forcine. A tredici anni, invece, va a lavorare nel salone di un amico del padre. Quest’ultimo fu il primo ad accorgersi del talento di Federico. La sua passione lo porta presto ad arrivare molto in alto, ad aprire un salone a Roma e ad acconciare tantissime personalità famose, come Valeria Marini o Giada Pezzaioli. Grazie alla sua notorietà riesce ad ottenere un programma televisivo su Real Time, “Il Salone delle Meraviglie“. Il programma, diretto da Aldo Iuliano, ha come protagonista l’hair stylist Federico che in ogni puntata, seguito dalle telecamere, nei suoi saloni racconta le sue giornate alle prese con le clienti molto esigenti.

Federico Fashion Style, esordio da cantante: il suo singolo

Oltre ad essere uno dei più bravi hair stylist, Federico è anche uno dei più seguiti sui social. Solo su Instagram, ad esempio, il parrucchiere conta quasi un milione di seguaci. La sua notorietà ormai è arrivata alle stelle e tutte vogliono essere acconciate da lui. Tagliare e aggiustare capelli, però, non è più l’unica priorità di Federico. Il parrucchiere ha deciso di esordire anche nel mondo della musica, pubblicando il suo primo singolo da cantante. Il brano si intitola “Troppo Top” e in poche ore ha raggiunto migliaia di visualizzazione su YouTube. Federico ha festeggiato l’uscita del suo nuovo singolo su Instagram, scrivendo: “È uscito il mio primo singolo su YouTube e su tutte le migliori piattaforme musicali” – poi aggiunge – “Troppo Top sarà il nuovo tormentone estivo”.

Non possiamo che augurare buona fortuna all’hair stylist per il suo nuovo inizio.