Fedez, splendida sorpresa per sua moglie Chiara Ferragni: la donna scoppia in lacrime e fa emozionare anche tutti i followers della coppia

Chiara Ferragni e Fedez rappresentano certamente una delle coppie più amate e seguite dello Showbiz. Sono milioni i fan che vorrebbero avere una storia d’amore come la loro. Conosciuti per caso per una rima del cantante nel brano di successo ‘Vorrei ma non posto’. Fedez infatti cantava ‘Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vouitton’, e cupido fu la rima che li fece conoscere e poi innamorare. I due dopo essersi conosciuti non si sono mai separati, anzi, hanno sempre rivelato di essere stati un fulcro importante l’uno nella vita dell’altro. Insieme hanno attraversato molti momenti belli, ma anche tantissimi momenti difficili, ma come si suol dire ‘l’unione fa la forza’, e probabilmente è proprio questo il motto della coppia. I due hanno un bellissimo bambino e nessuno potrà mai dimenticare la bellissima proposta di matrimonio di Fedez all’Arena di Verona, proprio quando la Ferragni ha scoperto di essere in dolce attesa.

Chiara e Fedez sono tante cose: imprenditori, influencer, cantante lui, designer lei, coniugi, genitori e soprattutto ragazzi. Sono due ragazzi innamoratissimi che hanno fatto delle loro passioni dei lavori e hanno trasformato la loro vita in un esempio di chi ce l’ha fatta. Adesso che sono diventati genitori stanno cercando di trasmettere al figlio le loro stesse passioni per la musica e per i viaggi. I due sono spesso in giro per il mondo e il bambino viaggia insieme a loro, adesso che il lockdown è finito la famiglia ha ripreso a viaggiare, andando alla scoperta delle bellezze italiane. Questo weekend sono stati a Forte Dei Marmi per una mini vacanza all’insegna del relax.

I due sono apparsi più uniti che mai e in particolare dopo la bellissima cena a Forte Dei Marmi, Fedez ha deciso di organizzare una bellissima sorpresa alla moglie. Rientrati in stanza infatti la donna ha trovato una radio sul proprio comodino e accendendola è partita una canzone per lei molto speciale. I suoi occhi si sono riempiti immediatamente di lacrime, mentre il marito immortalava tutta la scena. Un momento davvero emozionante condiviso con tutti i followers della coppia.