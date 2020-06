Lucifer la data di uscita della quinta stagione e le anticipazioni sulla sesta

La data della quinta stagione di Lucifer e quando potremo vedere la sesta?

Lucifer è una di quelle serie tv che, una volta iniziate, non riuscirete a dimenticare. Appassionante, intrigante, con un cast pazzesco e una trama mozzafiato. I fan erano in attesa di scoprire alcune anticipazioni e novità sulla data di uscita della quinta stagione della serie e, ora, finalmente, possiamo dirvi qualcosa di più.

La data di uscita della quinta stagione di Lucifer

Come prima cosa concentriamoci sulla data di uscita comunicata da Netflix in merito alla quinta stagione di Lucifer. La serie con Tom Ellis come protagonista finalmente arriverà sulla piattaforma in due parti separate. Si temeva il peggio quando, per via della pandemia da Covid-19 la serie a marzo è stata bloccata. Ma fortunatamente mancavano solo delle ultime scene e il lavoro di post-produzione. Quindi ci siamo, la data di uscita per la prima parte della serie è prevista per il 21 agosto 2021.

Ci vuole ancora molto tempo, lo sappiamo. Quasi un anno prima di ritrovare sullo schermo il nostro amato diavolo. Le anticipazioni sono vaghe. Lucifer non sapremo se sarà ancora a Los Angeles o altrove, ma ciò che sembra certo è che entrambe le due tranche della quinta serie saranno composte da otto episodi ognuna.

Le anticipazioni sulla sesta stagione

L’arrivo della quinta stagione è molto atteso insomma, ma anche le ultime novità inerenti la sesta stagione non sono niente male. Se infatti in un primo momento sembrava che Lucifer dovesse chiudersi con la terza stagione, i fan hanno lanciato una campagna talmente efficace che la serie, come vediamo è ancora in onda. Ma non solo. Ci sarà anche una sesta stagione. Sembra infatti che Tom Ellis abbia firmato un contratto con Netflix per la nuova serie di episodi di Lucifer.

Il trailer della Prima Stagione di Lucifer

Sappiamo solo che gli episodi dovrebbero essere girati intorno ai primi di settembre e fino ad allora non ci resta che aspettare! Le anticipazioni sulla sesta stagione, infatti, ancora non ci sono e i fan sono in grande agitazione!