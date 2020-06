Made in Sud cambia il giorno di programmazione: il famoso show comico non andrà più in onda di martedì, ecco l’annuncio a sorpresa!

Made in Sud è tornato in tv la scorsa settimana conquistando tutto il pubblico Rai: quest’anno al timone dello show comico ci sono Stefano de Martino e Fatima Trotta, affiancati anche da Biagio Izzo. Grosse risate e fantastico intrattenimento: il programma è partito davvero alla grande lo scorso martedì 16 giugno registrando 2,1 milioni di persone pari al 9.9% di share. A quando il prossimo appuntamento? Nelle ultime ore è arrivata una notizia inaspettata: c’è un cambio di programmazione per Made in Sud, non andrà più in onda il martedì! Ecco la notizia.

Made in Sud, cambio di programma: non più martedì, ecco quando andrà in onda la prossima puntata

Per Made in Sud c’è un cambio di programma: lo show condotto da Stefano de Martino e Fatima Trotta non andrà in onda il martedì, bensì il giovedì! Il cambio non è solo per questa settimana ma anche per le prossime cinque: nel post Covid-19 è stato il primo show comico a ripartire ed i dati parlano ben chiaro. Il programma ha intrattenuto milioni di italiani con sketch divertenti dei comici napoletani e non solo. Nella prima serata è stato in studio anche il cantante partenopeo Sal da Vinci che, insieme ai due conduttori, ha regalato un mix delle sue canzoni più belle.

C’è anche una grande novità nel cast di Made in Sud quest’anno: si tratta di Vincenzo de Lucia. Il comico napoletano per la prima serata dello show ha regalato la sua imitazione di Maria de Filippi: ha ricevuto migliaia di complimenti per la sua bravura. Biagio Izzo, Peppe Iodice, gli Arteteca, i Ditelo Voi e tanti altri super comici regaleranno per altre cinque settimane grosse risate al pubblico di Rai Due! Il prossimo appuntamento è per giovedì 25 giugno! Questo l’annuncio del programma attraverso il canale Instagram: