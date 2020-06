Stash, gesto da brividi per il figlio: il video imperdibile

Stash Fiordispino, leader di The Kolors, si è reso protagonista di un gesto da brividi per il figlio: ecco il video imperdibile pubblicato su Instagram

I The Kolors sono una delle band più famose in Italia. La loro carriera è iniziata nel 2010, anno di formazione del gruppo musicale, ma solo nel 2015 hanno raggiunto il successo, trionfando nella quattordicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Il successo è dovuto soprattutto al carisma del frontman, Antonio Fiordispino, meglio conosciuto come Stash. Il cantante ha avuto successo anche dopo la vittoria nel talent show di Canale 5 e negli ultimi due anni è stato uno dei giudici del programma condotto da Maria De Filippi. Di recente, inoltre, ha partecipato alla primissima edizione di Amici Speciali, dove è arrivato in finale, salvo poi abdicare per Umberto Gaudino. Durante la finale del nuovo programma, la De Filippi ha annunciato che presto Stash diventerà padre ed ha fatto ascoltare anche il battito del cuore del bambino.

Stash, gesto da brividi per il figlio: il video

Dopo l’annuncio durante la finale di Amici Speciali, il frontman dei The Kolors ha pubblicato un lungo post su Instagram, scrivendo: “Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato (riferendosi al battito del bambino ndr.), come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso. Da oggi inizia un nuovo me, da oggi tutto prende un senso diverso perché so che ci sarai tu”. In seguito, anche il volto della fidanzata è divenuto noto: prima di allora, infatti, pochi sapevano della sua storia d’amore con la giornalista Giulia Belmonte. Oggi, invece, Antonio Fiordispino si è reso protagonista di un altro gesto da brividi per il figlio. Il cantante ha scoperto che al bambino si sono formate le orecchie e così ha deciso di iniziare la sua personale ‘educazione musicale’. Stash ha suonato per il figlio, registrando il video e pubblicandolo sul suo profilo Instagram, scrivendo: “Ho scoperto che si sono già formate le orecchie, quindi iniziamo con l’educazione musicale, con una delle mie melodie preferite: Flor d’Luna di Carlos Santana”.

Un video da brividi che sicuramente avrà fatto emozionare tutti i seguaci – oltre un milione – e i suoi colleghi artisti. Tra questi, qualcuno ha anche commentato: “Siete belli” – scrive ad esempio il ballerino Christian Lo Presti – “Tutto l’amore del mondo” – replica Francesco Facchinetti. Il video in poche ore ha raggiunto oltre centosessantacinque mila visualizzazioni e oltre un migliaio di persone hanno commentato, esprimendo ovviamente solo pareri positivi.