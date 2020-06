Suburra 3 torna sul set: gli attori della famosa serie televisiva targata Netflix sono pronti, ecco la notizia tanto attesa.

Il lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus ha bloccato tantissimi progetti e riprese: ora che si va verso la normalità, iniziando a riprendere anche le riprese cinematografiche. L’emergenza sanitaria ha fermato Suburra 3: la serie originale Netflix tratta dall’omonimo romanzo stava girando a marzo la terza stagione ma è stata interrotta causa Covid. E’ uscita nel 2017, ispirata all’omonimo film: fu distribuita nell’ottobre di quell’anno da Netflix ed è stata trasmessa anche in chiaro su Rai Due. I fan attendono con ansia nuovi episodi: arriva una magnifica notizia per i fan di Aureliano, Spadino & company. I protagonisti della serie televisiva ambientata a Roma sono pronti a tornare in scena!

Suburra 3, annuncio a sorpresa: i fan esplodono di gioia

Stanno per tornare gli amatissimi attori di Suburra: Alessandro Borghi nei panni di Aureliano, Giacomo Ferrara alias Spadino, Filippo Nigro come Amedeo, Francesco Acquaroli alias Samurai e company sono pronti a tornare in scena. Il portale de Il Messaggero fa sapere che ripartono le riprese della terza stagione della famosa serie televisiva ambientata a Roma. Targata Netflix, le riprese erano state interrotte causa Coronavirus: attori e tecnici, si legge, sono pronti a girare dopo che il Comune di Roma ha dato il via libera a farlo nel quartiere di Monteverde. Fino all’8 luglio il cast di Suburra dovrebbe essere impegnato nelle riprese della terza stagione. Si legge che secondo alcune testimonianze degli abitanti della zona, le riprese dovrebbero avvenire su Via di Donna Olimpia.

Ma quando arriverà su Netflix? Il Messaggero scrive che i nuovi episodi dell’amatissima serie sarebbero pronti per essere trasmessi già per il prossimo autunno. Sul web si legge che l’obiettivo è quello di rilasciare l’ultima stagione entro la fine del 2020 per poi concludere definitivamente la serie TV. I fan sono in trepidante attesa!