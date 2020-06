Sono stati scelti i conduttori di Unomattina Estate 2020: in questo articolo vi diciamo chi sono e vi diamo tutte le notizie sul programma

Unomattina è uno dei programmi televisivi più longevi della televisione italiana. La trasmissione è andata in onda per la prima volta il 22 dicembre 1986. Il programma, realizzato in collaborazione con il TG1, va in onda su Rai Uno dalle 6:45 alle 9:55 dal lunedì al venerdì. A partire dal 2002, la trasmissione è andata in onda anche durante il weekend prima come Unomattina Sabato e Domenica poi come Unomattina Weekend. Dal 2010, al posto della versione del week-end, va in onda Unomattina in famiglia, programma gestito da un’altra struttura. Dal 1992, invece, va in onda anche la versione estiva del programma. Attualmente va in onda dal lunedì al venerdì dalle 7:10 alle 10:00. Nel corso degli anni si sono susseguiti diversi conduttori: da Amedeo Goria a Pierluigi Diaco, da Monica Leofreddi a Benedetta Rinaldi, fino a Tiberio Timperi e Massimiliano Ossini. Lo scorso anno, il programma è andato in onda dal 17 giugno al 6 settembre ed è stato condotto da Valentina Bisti, Roberto Poletti e con Barbara Gubellini e Antonio Varini.

Unomattina Estate 2020: chi sono i conduttori

I conduttori della nuova stagione della versione estiva di Unomattina non sono stati ancora ufficializzati. Secondo il portale TvBlog, la trasmissione sarà condotta da Alessandro Baracchini e Barbara Capponi. Baracchini è stato assunto in RAI nel 1996. Dopo una prima esperienza a Rai International, è entrato nel gruppo di giornalisti che nel 1999 ha dato vita a RaiNews24. Per RaiNews24 è stato Caporedattore della redazione Esteri dal 2015 fino al 2019. È stato, inoltre, il primo giornalista italiano a fare coming out in diretta televisiva nel corso del collegamento di Rai News 24 con la trasmissione radiofonica Un giorno da pecora. Barbara Capponi invece, oltre ad essere giornalista per la Rai e conduttrice del TG1, in passato ha partecipato anche alle selezioni di Miss Italia e alla settima edizione del talent show Ballando con le Stelle in coppia con Samuel Peron. La Capponi ha condotto anche Estate in diretta nel 2013 al fianco di Marco Liorni e lo scorso anno ha sostituito Valentina Bisti dal 13 al 20 dicembre proprio alla conduzione di Unomattina estate.

La trasmissione quest’anno prenderà il via a partire dal 29 giugno e sarà una stagione sicuramente condizionata dall’ondata di Covid-19 che in autunno ha messo in ginocchio il paese.