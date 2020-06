Angelina Jolie, perché quattro anni fa ha divorziato da Brad Pitt: la confessione dell’attrice lascia tutti senza parole, il racconto…

Come ben sappiamo la coppia formata da Angelina Jolie è stata tra le più amate e osannate di Hollywood e forse del mondo intero. I due attori e divi hanno fatto della propria vita una copertina patinata che è stata spesso criticata, ma anche estremamente amata. Le statue di cera che li raffigurano sono presenti nei principali musei del mondo. I due sono stati una coppia per molti anni e la notizia del loro divorzio fece in poche ore il giro del globo. Quando la notizia divenne di dominio pubblico, né l’attrice, né tanto meno il marito decisero di rilasciare dichiarazioni al fine di spiegare i motivi che li avevano portati a separarsi. La loro separazione sconvolse l’intero mondo del cinema, che era stato sempre abituato a vederli affiatatissimi, innamorati e legati. Purtroppo qualcosa non andato per il verso giusto e la loro separazione si è resa necessaria. Ma adesso a distanza di 4 anni la donna pare avere qualcosa da dire.

Angelina Jolie, perché ha divorziato da Brad Pitt: la confessione

Angelina Jolie a distanza da 4 anni dal suo divorzio da Brad Pitt ha deciso di rivelare qualcosa in più sul quel periodo tanto difficile e doloroso che l’ha investita… L’attrice ha deciso di confidarsi al ‘British Vogue‘ dopo 4 lunghissimi anni, in cui c’è stata una quasi totale ammissione di colpe da parte Brad Pitt. Sulla loro separazione se ne dissero di ogni, fiumi di pagine e di ipotesi, che però non trovarono mai alcun tipo di conferma da parte dei diretti interessati. Ma ora la Jolie ha voluto spiegare che questa separazione è stata necessaria per il bene dei figli e della famiglia. In particolar modo ha avuto modo di dichiarare: “Mi sono separata per il bene della mia famiglia, dei miei figli. È stata la decisione giusta… Continuo a concentrarmi sul loro recupero. Alcuni hanno approfittato del mio silenzio e i bambini hanno visto e vedono bugie sul loro conto nei media, ma io ricordo loro che conoscono la propria verità e se stessi. In realtà, sono sei giovani molto coraggiosi e molto forti“.

I figli della coppia stanno ritrovando il loro equilibrio e la serenità che forse da qualche tempo stava vacillando e nell’ultimo periodo l’attrice ha dichiarato che hanno ripreso a vedere regolarmente il padre.