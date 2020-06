Antonella Elia e Pietro Delle Piane, prima di partire per Tempation Island, hanno girato un video per i loro sostenitori: la promessa su Instagram.

Esattamente tra nove giorni, andrà in onda la prima puntata di Temptation Island. Ebbene si. A distanza di poco più di un anno dall’ultimo edizione, Filippo Bisciglia è pronto ad essere al timone di una completamente nuova e, soprattutto, sorprendente. Per la prima volta in assoluto, infatti, il reality delle coppie di Maria De Filippi ha pensato bene di unire coppie Vip e coppie Nip. Ecco, tra le prime ‘celebrities’ che hanno deciso di mettere alla prova il loro amore sono stati Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Reduce dall’esperienza e dal successo del Grande Fratello Vip, l’ex volto di Non è la Rai ha deciso di prendere parte ad un altro reality per testare il suo rapporto d’amore. È proprio per questo motivo che, sul suo canale social ufficiale, è spuntato un video che risale poco prima della partenza di Tempation Island. In questo breve filmato, la giovanissima coppia ha voluto fare una promessa a tutti i loro sostenitori. Ecco di che cosa parliamo.

Antonella Elia e Pietro prima di Temptation Island: la promessa su Instagram

Si parlava già da diverse settimane, in realtà, che Antonella Elia e Pietro Delle Piane avrebbero partecipato a Temptation Island. Adesso, però, abbiamo la conferma. Dal 2 Luglio, insieme a Manila Nazzaro, Lorenzo Amoruso e tantissime altre coppie, vedremo l’ex concorrente del Grande Fratello mettere a dura prova il suo amore per Pietro Delle Piane. È proprio per questo motivo che, a pochi giorni dalla partenza per l’Is Morus Relais, la coppia ha voluto registrare un brevissimo video ai loro sostenitori. Caricato sul profilo social ufficiale dell’ex volto de Non è la Rai, Antonella e Pietro hanno fatto una promessa a tutti i loro followers.

Pochi giorni prima di partire per Temptation Island, Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno voluto registrare un breve filmato per tutti i loro sostenitori. In questo video, l’opinionista di Piero Chiambretti e il suo compagno fanno una promessa a tutti coloro che credono in loro e che, soprattutto, li sostengono. ‘Non litigheremo. O se litigheremo, litigheremo poco poco poco’, ha iniziato a dire l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Sottolineando, tra l’altro, di quanto Temptation sia una sfida per loro. ‘Vi promettiamo che torniamo insieme’, ha concluso Pietro.

La gelosia di Pietro

Nel loro video di presentazione a Temptation Island, Pietro ha ammesso di essere perdutamente geloso della sua compagna. Come andrà a finire?