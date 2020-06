Ballando con le Stelle, che colpo per Milly Carlucci: nel cast della nuova edizione ci sarà anche lei; le news sulla nuova edizione dello show.

Appassionati di Ballando con le stelle, save the date! Sarà il 12 settembre il giorno in cui andrà in onda la prima puntata della nuova edizione dello show. Uno show giunto ormai alla quindicesima edizione. A condurlo, come sempre, l’inarrestabile Milly Carlucci, pronta a scendere in pista con un cast nuovo di zecca. Tantissimi personaggi illustri si metteranno in gioco cimentandosi nel ballo e, proprio qualche ora fa, DavideMaggio.it ha rivelato l’ultima, clamorosa, concorrente della prossima edizione. Con lei, Milly chiude ufficialmente il cast, composto da 13 concorrenti. Curiosi di scoprire l’ultimo colpo della conduttrice? Ve lo sveliamo subito!

Ballando con le Stelle, che colpo per Milly Carlucci: nel cast della prossima edizione ci sarà anche Alessandra Mussolini

L’emergenza Coronavirus, si sa, ha sconvolto ogni ambito del nostro Paese e, inevitabilmente, anche le programmazioni dei nostri canali tv. I palinsesti sono stati completamente rivoluzioni, poiché gran parte delle trasmissioni previste per la scorsa primavera sono state sospese o cancellate. Tra queste, anche Ballando con le stelle, la cui nuova edizione sarebbe dovuta partire a fine Marzo. Uno stop improvviso, che ha rattristito molto i numerosi appassionati dello show. Ma per loro c’è una buona notizia: il seguitissimo programma del sabato sera di Rai Uno è pronto a tornare in onda, a partire dal 12 settembre. Carica più che mai c’è lei, Milly Carlucci, conduttrice dello show ormai da quindici anni. Uno show in cui i personaggi famosi decidono di mettersi in gioco, improvvisandosi ballerini. Il cast di quest’anno è davvero ricco di sorprese. E, se fino a qualche ora fa erano trapelati dodici nomi, ecco che Davide Maggio ha svelato quello dell’ultima: si tratta di Alessandra Mussolini, ex politica e opinionista in tv. Un grandissimo colpo per la Carlucci, che chiude così il cast della nuova edizione, composto appunto da 13 vip.

Oltre alla Mussolini, scenderanno sulla pista di Ballando con le stelle: Elisa Isoardi, Paolo Conticini, Daniele Scardina, Costantino della Gherardesca, Barbara Bouchet, Tullio Solenghi, Ninetto Davoli, Gilles Rocca, Antonio Catalani, Rosalinda Celentano, Vittoria Schisano e Lina Sastri. Eh si, ve lo avevamo detto, un cast eccezionale per un’edizione tutta da vivere… e ballare! Siete pronti per scatenarvi al ritmo di jive e cha cha cha? Noi non vediamo l’ora!