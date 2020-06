Marla McCants 43 anni di Nashville è approdata dal Dottor Nowzaradan con un peso di 343 chili. Come sta oggi?

Vite al Limite, lo sappiamo, è un programma che accompagna i pazienti fortemente obesi in un percorso di dimagrimento. Marla è stata una di loro, ma per una paziente di successo ce ne sono anche tanti che non ce l’hanno fatta. Per un anno le telecamere della produzione seguono costantemente la vita dei protagonisti del reality show. Si comincia con la dieta del Dottor Nowzaradan e, se tutto va bene, si procede poi con un intervento di chirurgia bariatrica. Si tratta di operazioni che mirano, generalmente a ridurre la capacità dello stomaco, inducendo un precoce senso di sazietà. Marla di Vite al limite è stata così una delle protagoniste dello show conosciuto anche come My 600 LB Life. Come sta oggi? Come è diventata? Le foto su Instagram di Marla McCants parlano da sole.

La storia di Marla nella terza stagione di Vite al Limite

Marla McCants è ancora viva? Sì. Viva e vegeta oltre che assolutamente cambiata. La donna si è rivolta al Dottor Nowzaradan per perdere peso e la sua storia è stata senza dubbio una delle più avvincenti della terza stagione del programma. Nata nel 1970, la ragazza si era rifugiata nel cibo per colpa di un passato molto traumatico. Il suo ex fidanzato, infatti, la rapì dopo una violenta discussione e la tenne nascosta per molto tempo. Una storia che ha segnato la protagonist di Vite al Limite e per superare il suo disagio emotivo Marla ha iniziato a mangiare.

Marla vite al limite: prova ad alzarsi

Per riuscire a vivere aveva bisogno di una infermiera personale, ma quando superò i 300 chili, ormai Marla aveva quasi abbandonato la speranza di una vita normale. Non riusciva a muoversi dal letto e così si rivolse al Dottor Nowzaradan.

Come sta oggi Marla di Vite al Limite?

A parlare per lei bastano le foto!

La protagonista dell’ultima puntata della terza stagione di Vite al Limite oggi sta bene. Ha perso molto peso e ha subito il famigerato intervento di bypass gastrico cui tanto aspirava. Da quel momento in poi è dimagrita sempre di più e oggi sembra nettamente un’altra persona.