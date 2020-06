Masterchef, Michele Ghedini oggi: dove lavora e chi è la sua fidanzata

Che fine ha fatto Michele Ghedini di Masterchef? Dove lavora e chi è la sua fidanzata.

Tutti si ricorderanno, nella sesta edizione di Masterchef, non solo il talento di Valerio Braschi, il vincitore, ma anche la simpatia impagabile di Michele Ghedini. Carlo Cracco, uno dei giudici del programma all’epoca, ha probabilmente perso le corde vocali a furia di urlare il suo cognome per istigarlo a lavorare sempre meglio. Ma dove è finito oggi Michele Ghedini? È cambiato oppure no? Dove lavora? E chi è la sua fidanzata?

Michele a Masterchef

Michele Ghedini è stato uno dei concorrenti di Masterchef più amato in assoluto. Timido, dall’aria un po’ punk, ma in realtà con un grandissimo cuore. Aveva legato molto con il suo amico oltre che concorrente, Valerio e i due si davano man forte in ogni prova, anche per via della somiglianza di età.

Michele Ghedini e Valerio durante una prova di Masterchef

La sesta stagione di Masterchef del resto è stata segnata da molte amicizie importanti che, come vediamo dai social, proseguono anche oggi. Ma per l’appunto, cosa fa oggi Michele Ghedini?

Dove lavora oggi Michele di Masterchef?

Per quanto riguarda il lavoro sappiamo che dopo il programma non ha mollato assolutamente la carriera da cuoco, anzi. Sul suo profilo Instagram campeggia proprio questa professione. Sul dove lavori però non abbiamo molte informazioni. Fino a qualche tempo fa Ghedini ha lavorato sicuramente a Milano nel ristorante Brutti di Mare. Oggi però non sappiamo se l’avventura stia continuando oppure no. In ogni caso Michele continua a cucinare ed è riuscito a trasformare la sua passione in un mestiere a tutti gli effetti.

Chi è la sua fidanzata?

La vita privata di Michele prosegue poi alla grande. Dopo l’esperienza di Masterchef, infatti, ha anche trovato l’amore. Su di lei non sappiamo molto, anzi. Pochissimo. Però vediamo che è molto innamorato e che sembra super corrisposto.

I due hanno fatto delle belle vacanze insieme e, appena possono, si regalano qualche weekend fuori casa alla ricerca del cibo! Sapori sempre nuovi ed esperienze culinarie sono del resto pane quotidiano per tutti gli chef.