Sossio Aruta, periodo difficile a causa della pandemia: “Non posso sopravvivere così”, ecco lo sfogo dell’ex gieffino in una lunga intervista.

Sossio Aruta è un personaggio molto amato e apprezzato nel mondo della televisione. Ex calciatore professionista in club importanti come Ascoli, Pescara, Foggia, Benevento e tanti altri, Aruta è approdato per la prima volta in tv grazie al reality sul calcio ‘Campioni – Il Sogno’. Da lì, poi, ha continuato a partecipare ad altri programmi, uno su tutti Uomini e Donne, dove ha preso parte a diverse edizioni del Trono Over. E’ proprio all’interno del dating show di Canale 5 che il ‘Re Leone’, questo il suo soprannome in campo, ha incontrato la sua attuale compagna Ursula Bennardo, che qualche mese fa gli ha dato la gioia di diventare di nuovo papà grazie alla nascita della piccola Bianca. Poi ci sono stati anche Temptation Island Vip e il Grande Fratello Vip, altri programmi nei quali Sossio ha potuto sfoggiare la sua simpatia e il suo grande carattere, ottenendo sempre molti consensi da parte del pubblico. In quest’ultimo periodo, però, anche a causa della pandemia di Coronavirus, l’ex cavaliere del Trono Over ha vissuto momenti difficili: ecco le sue parole in un’intervista al settimanale ‘Nuovo’.

Sossio Aruta racconta il suo periodo difficile: “Non posso sopravvivere così”, ecco lo sfogo dell’ex gieffino

Sossio Aruta ha costruito una splendida famiglia insieme alla sua compagna Ursula Bennardo, conosciuta a Uomini e Donne. I due hanno una figlia, la piccola Bianca, più altri 5 bambini avuti dalle loro relazioni precedenti. Una bellissima famiglia ‘allargata’, dunque, nella quale c’è tanto amore per tutti. Sossio pubblica spesso sul suo profilo Instagram immagini dei suoi figli, che sono il centro della sua vita, come lui stesso ha più volte ribadito anche in tv. Proprio per non far mancare loro nulla, l’ex gieffino lavora sodo ogni giorno, vendendo frutta in un supermercato a Taranto e continuando contemporaneamente a giocare a calcio a livello dilettantistico. Così come raccontato anche al GF Vip da Alfonso Signorini, Sossio fa molti sacrifici per amore della sua famiglia, ma nell’ultimo periodo ha vissuto momenti difficili dal punto di vista lavorativo, come ha raccontato qualche settimana fa in un’intervista al settimanale ‘Nuovo’: “Non so dove sbattere la testa”, ha confessato, “continuo a vendere la frutta ma non posso sopravvivere così. Vorrei continuare a lavorare nel mondo del alcio come allenatore, ma è tutto fermo e non so quando potrò ricominciare a portare avanti i miei progetti”.

Nonostante alcune difficoltà, Sossio è felice con Ursula e i loro figli e continua a lavorare sodo per garantire alla sua famiglia tutto quello di cui ha bisogno.