Uomini e Donne, è finitra di nuovo tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri? Il dettaglio non è passato inosservato agli occhi dei fan, ecco cosa hanno notato in tanti.

Quella formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri è una delle coppie più amate e allo stesso tempo discusse di Uomini e Donne. I due si sono coniscuti nel Trono Over del dating show di canale 5 e hanno appassionato il pubblico con la loro relazione, che ha subito numerosi alti e bassi. Protagonisti anche di un intenso percorso a Temptation Island due anni fa, i due si sono lasciati e ripresi più volte, tornando anche per un periodo nello studio di Uomini e Donne dopo l’ultima rottura. Poi, quando sembrava che il loro amore avesse finalmente preso il largo, sono tornate le voci di una possibile chiusura tra i due. I due sembrano lontani e i fan sono preoccupati per quello che sta accadendo tra loro. Proviamo a fare chiarezza, ecco tutti i dettagli che non sono passati inosservati.

Ida e Riccardo sono una della coppie più amate tra quelle nate a Uomini e Donne. I due hanno avuto numerosi alti e bassi nel corso della loro relazione, che va avanti da più di due anni. Nell’ultimo periodo i due ex protagonisti del Trono Over sembrano di nuovo lontani. Dopo aver trascorso insieme la quarantena durante l’emergenza Coronavirus, infatti, Riccardo è tornato in Puglia e da allora non ci sono più foto o video di coppia. Lui è praticamente sparito dai social da settimane, mentre lei continua a pubblicare storie e post sul suo profilo Instagram, ma senza mai nominare il suo compagno. Non solo però, perché così come ha fatto notare ‘Il Vicolo delle News’, Ida nell’ultimo periodo si mostra sui social completamente senza anelli. A quanto pare dunque, ha tolto anche quello che le aveva regalato Riccardo.

Sono tanti i fan che hanno notato questo dettaglio, attribuendolo a una possibile rottura con Riccardo. Ma sarà davvvero così? Al momento i due diretti interessati non hanno confermato né smentito le voci sulla fine della loro relazione, ma gli indizi sembrerebbero proprio far pensare a una rottura. Voi che idea vi siete fatti?