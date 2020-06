L’ex tronista di Uomini e Donne diventa protagonista di un cortometraggio con Eva Henger: ecco di chi si tratta!

La Veleno Production, un’associazione di attori e videomaker attiva nel settore della produzione di documentari, videoclip, web series etc, sta per far uscire un nuovo cortometraggio ed i protagonisti saranno personaggi famosi della televisione italiana. Il titolo è ‘Il postino sogna sempre due volte’ ed è realizzato dal regista Rocco Marino: lo scopo è quello di mostrare al pubblico quanto è pericoloso l’uso del cellulare alla guida di qualsiasi mezzo di trasporto. La protagonista sapete chi è? Eva Henger! La donna si trova a bordo di una bicicletta quando le inizia a squillare il cellulare: nel rispondere, urta Giorgio ed entrambi cadono. In loro soccorso, nel cortometraggio, arriva un altro protagonista: si tratta di un ex tronista molto amato dal pubblico Mediaset. Curiosi di sapere di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito.

Uomini e Donne, l’ex tronista diventa protagonista di un cortometraggio con Eva Henger

Un ex tronista molto amato dal pubblico Mediaset si è immerso in una nuova avventura, quella di attore! Parliamo di Costantino Vitagliano, ex volto di Uomini e Donne e spesso frequentatore dei salotti di Barbara D’Urso! Non è la prima volta sul set per il milanese classe ’74: nel 2005 ha girato ‘Troppo belli’ scritto da Maurizio Costanzo, ha preso parte a ‘Vita smeralda’ di Jerry Calà, oppure in tv a ‘Ho sposato un calciatore’ e nel 2006 ha preso parte a ‘Casa Vianello’. Ora torna sul piccolo schermo nel cortometraggio che è stato annunciato su Youtube oltre che dagli attori anche dallo sceneggiatore dell’opera Giorgio Como. “Un corto che gioca con la tematica del sogno, scimmiottando volutamente un capolavoro come Inception, con l’obiettivo di comunicare un importante messaggio sociale: non usare il cellulare alla guida” scrive l’attore e sceneggiatore di Il Postino Sogna Sempre Due Volte.