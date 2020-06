Will Smith l’ha raccontato solo adesso: il drammatico passato

Will Smith confessa il suo passato drammatico durante un’intervista con la moglie Jade: parole da brividi dell’attore di ‘Will il principe di Bel Air’

Chi non ha mai visto neanche una puntata di ‘Will il principe di Bel Air’ mente spudoratamente. Anche i giovanissimi hanno probabilmente visto almeno una delle iconiche puntate interpretate dal re del cinema Will Smith. Amatissimo e adorato dal pubblico, è probabilmente uno degli attori più apprezzati e ricercati di sempre. Emozionante, camaleontico, rigoroso e magistrale, le sue interpretazioni sono a dir poco perfette. Ogni suo film è un successo, incassi alle stelle e spesso e volentieri candidature ai premi più prestigiosi del mondo del cinema. Tra le grandi passioni dell’attore oltre ad esserci ovviamente il cinema, c’è anche la musica e la danza. I figli dell’attore hanno deciso di seguire le stesse orme del padre, entrando nel mondo dello spettacolo. Al di fuori dello spettacolo l’uomo è decisamente molto discreto, e tiene ben lontano la sua vita privata dal gossip, ma ha deciso di fare un’eccezione alla regola. L’attore ha infatti deciso di rilasciare un’intervista molto speciale, con una persona molto speciale.

Will Smith confessa il suo passato drammatico: parole da brividi

Will Smith ha sempre tenuto lontano dal gossip la sua vita privata, ma oggi ha deciso di rilasciare un’intervista ad una persona che per lui significa davvero molto. L’attore ha infatti deciso di parlare ai microfoni del programma ‘Red Table Talk’, condotto dalla moglie Jade Pinkett Smith, con cui è sposato dal 1997. L’uomo ha deciso di mettersi a nudo proprio nella trasmissione condotta dalla moglie, che con delicatezza e pudore lo ha fatto parlare del suo passato. L’attore ha parlato in primis del precedente matrimonio con Sheree Zampino, con cui è stato sposato 3 anni e con cui ha avuto un figlio. La fine del matrimonio ha rappresentato per Will un vero e proprio fallimento personale, che lo ha attanagliato per anni. Quelli del divorzio sono stati anni molto difficili per lui, dopo aver dovuto lasciare un figlio di due anni che lo ha cercato solo qualche anno più tardi quando sentiva di essere pronto ad avere un rapporto con lui.

La parte più commovente dell’intervista è stata certamente l’ammissione dell’uomo di aver subito violenze domestiche da parte del padre quando era ancora solo un ragazzo. Tutti questi brutti momenti gli hanno lasciato cicatrici non solo esteriori, ma soprattutto nell’anima. Will ha raccontato di aver iniziato a desiderare di diventare padre già alla tenera età di sei anni. L’uomo ha sempre amato la sua famiglia ma si è ripromesso che non sarebbe stato come suo padre in futuro. Il genitore infatti aveva spesso attacchi di ira, lui era un bambino educato e gentile e sentiva di non meritare ciò che invece gli veniva fatto. L’attore ad un certo punto con gli occhi lucidissimi ha confessato: “Sono stato schiaffeggiato e picchiato“. Per vedere l’intera intervista potete CLICCARE QUI.