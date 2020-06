Sapete chi è il fidanzato di Youma Diakite? Si chiama Fabrizio Ragone ed è un imprenditore italiano: ecco tutto quello sappiamo su lui!

Youma Diakite è l’ex modella ed attrice divenuta molto famosa in Italia. E’ nata a Kayes, Mali, ma da piccola si è trasferita a Parigi con la sua famiglia. Iniziò a 18 anni con ‘Benetton’ che la notò e da quel momento entrò nel mondo della moda conquistando i più grandi marchi. Ha sfilato per Versace, Armani, Donna Karan, Dolce&Gabbana ed altri importantissimi stilisti. La modella ha lavorato anche in tv nel cast di Buona Domenica, Il gioco dei 9 ed anche come naufraga de L’Isola dei Famosi nel 2019. Vive a Milano dal 1998 e la sua dolce metà si chiama Fabrizio Rafone. E’ un imprenditore originario del Lazio: ecco qualche curiosità in più su lui!

Fabrizio Ragone: età, carriera e vita privata del fidanzato di Youma Diakite

Youma Diakite è fidanzata con Fabrizio Ragone, nato nel 1981 si legge sul web ed è originario del Lazio. E’ un uomo molto riservato, a cui piace tenere la sua vita privata lontana dalla luce dei riflettori, nonostante sia al fianco di una donna molto famosa. Ha studiato Scienze della Comunicazione alla Sapienza di Roma e da anni lavora nel campo del marketin: nel 2014 è diventato fondatore della Luxury Events ‘La Lanterna’ che si trova a Roma. Fabrizio e Youma stanno insieme da circa 7 anni ed hanno un figlio di nome Mattia, nato nel 2014. E’ arrivata da poco la notizia che Youma è in attesa di un secondo bimbo! La coppia è davvero incredibile insieme: lei è meravigliosa e spesso l’hanno paragonata a Naomi Campbell per l’incredibile somiglianza. Lui è un uomo molto elegante e vanta un gran fascino: insomma, sono davvero una coppia perfetta!

Questa un’incantevole foto di coppia pubblicata dalla modella sul suo account Instagram: