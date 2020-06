Chad Dean, Vite al Limite oggi: come sta e come è diventato

Chad Dean il suo percorso a Vite al Limite, come è diventato e come prosegue il percorso di dimagrimento.

Vite al Limite è un programma televisivo in onda su Real Time che racconta un anno di vita di persone obese che cercano di dimagrire e di essere sottoposte ad un intervento di bypass gastrico. Chad Dean è uno dei protagonisti della fortunata serie americana che si è rivolto al Dottor Nowzaradan e al reality per avere il supporto necessario a concludere questa impresa. Come sta oggi Chad di Vite al Limite? È riuscito nel suo intento? Come è diventato?

La storia di Chad di Vite al Limite

La storia di Chad Dean, protagonista della quarta stagione di Vite al Limite è molto appassionante. Lo abbiamo visto quando era ancora a casa sua, nel Maryland, e ha raccontato alle telecamere del programma che il suo peso era sempre stato un problema tanto che quando faceva parte della squadra di football del liceo, la nonna gli cuciva delle divise apposta per lui. Crescendo poi Chad ha avuto un incidente e questo lo ha portato a lasciarsi un po’ andare. Nonostante abbia moglie e figli, sono loro che si sono presi cura della famiglia, perché Chad era obeso e non riusciva praticamente più a muoversi.

Chad dal Dottor Nowzaradan

Chad Dean decide così di rivolgersi a Vite al Limite quando pesa 318 chili e si rende conto che la sua vita è a rischio. Il percorso è iniziato con una dieta che ha rispettato nonostante molte fatiche e difficoltà. Togliersi il vizio del junk food è molto difficile. Successivamente l’uomo ha anche seguito un percorso psicoterapico e alla fine il Dottor Nowzaradan non ha potuto che applaudire al suo successo. Chad aveva perso molti chili, si era dimostrato molto serio nel processo di dimagrimento e quindi poteva avere il via libera all’intervento di chirurgia bariatrica.

Chad Dean oggi di Vite al Limite: come sta?

Come sta oggi Chad Dean di Vite al Limite? Diciamo che ha completamente riscoperto la vita. Si è trovato degli hobby, come andare in moto ed è riuscito a tornare a svolgere il suo ruolo e compito di padre. È tornato a fare il camionista e si porta il cibo da casa, salutare, evitando così di cadere nella trappola dei fast food. Chad ha anche subito un intervento di rimozione della pelle in eccesso ed è diventata un’altra persona dedita persino allo sport.

Chad presenta il suo libro

Le sue esperienze sono state poi racchiuse in un libro in cui descrive tutti i processi, i meccanismi mentali e le difficoltà che ha subito durante questo percorso. Chiaramente levarsi di dosso, in modo virtuale ormai, il mood da uomo sovrappeso è difficile, ma ci sta riuscendo anche grazie all’aiuto della famiglia.