Elettra Lamborghini, splendido annuncio: “Ve l’avevo promesso”

Splendido annuncio della cantante Elettra Lamborghini sui social: “Ve l’avevo promesso”, ecco di che cosa si tratta e le sue parole

Elettra Lamborghini è una cantante molto amata e soprattutto una delle più seguite sui social. Su Instagram, la rampolla della famiglia Lamborghini conta oltre cinque milioni di seguaci. Questi provengono da ogni parte del mondo e soprattutto dall’Italia e dalla Spagna. La cantante ha costruito il suo successo grazie al singolo Pem Pem, che per me è stato altissimo in classifica, ed in seguito con le comparse televisive, come ad esempio le partecipazioni a reality show molto famosi, fino a Tweerking Queen, il suo album d’esordio. Quest’anno, la Lamborghini ha partecipato anche alla settantesima edizione del Festival di Sanremo con il brano Musica (e il resto scompare). Anche all’Ariston ha portato la sua allegria e soprattutto la sua originalità.

Elettra Lamborghini, splendido annuncio sui social

Da qualche giorno, la Lamborghini aveva attivato il countdown sul suo account Instagram. I fan erano curiosi di sapere di cosa si trattasse, ma hanno dovuto aspettare sino ad oggi. Proprio poche ore fa, infatti, la cantante ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo, “La isla“. Una notizia bellissima, che ha riempito di gioia i fan. La notizia è diventata ancora più entusiasmante quando Elettra ha annunciato che nel singolo non sarà da sola: “Con me ci sarà anche un’amichetta“. Stiamo parlando di Giusy Ferreri, che collaborerà al singolo della Lamborghini. La isla uscirà il prossimo 29 giugno su tutti i digital store. Il brano già da adesso si candida come uno dei più ascoltati dell’estate.

I singoli della Lamborghini hanno quasi tutti avuto successo. La collaborazione con Giusy Ferreri, inoltre, è un punto in più a favore della ricca ereditiera. I fan non vedono l’ora di ascoltare il nuovo brano della Lamborghini e di ballare sulle sue note, come fatto con Musica (e il resto scompare).