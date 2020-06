Noemi incredibilmente dimagrita grazie al metodo Tabata: cos’è, come funziona e quali sono i benefici di questo particolare allenamento brucia grassi.

E’ diventata virale in pochissimo tempo la foto pubblicata da Noemi sul suo profilo Instagram, nella quale la cantante è apparsa visibilmente dimagrita, lasciando a bocca aperta i suoi tantissimi fan, rimasti colpiti da questa sua incredibile trasformazione. Diventata nota al grande pubblico grazie alla partecipazione a X Factor nel 2009, Noemi si è sempre fatta apprezzare per la sua voce graffiante e da brividi, con la quale ha regalato emozioni a milioni di persone, in particolare con alcuni brani, come il featuring con Fiorella Mannoia ne ‘L’amore si odia’, che è stato un grandissimo successo. Dopo l’ultimo periodo di lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus, la cantante si è mostrata per la prima volta in costume qualche ora fa, esibendo una silhouette davvero ammirevole e lasciando tutti spiazzati dalla sua significativa ed evidente perdita di peso. Volete sapere come ha fatto a dimagrire così tanto? La risposta starebbe in un particolare tipo di allenamento, il metodo Tabata. Proviamo a scoprire insieme in cosa consiste esattamente e quali sono i suoi benefici.

Noemi incredibilmente dimagrita grazie al metodo Tabata: ecco cos’è, come funziona nel dettaglio e quali sono i suoi benefici

Noemi è visibilmente dimagrita negli ultimi tempi e lo ha dimostrato nell’ultimo post che ha pubblicato su Instagram, nel quale è in costume a prendere il sole. Alcuni dei suoi fan hanno commentato lo scatto definendola addirittura irriconoscibile. Ma come ha fatto la cantante a perdere così tanto peso? La risposta starebbe in un particolare tipo di allenamento che Noemi sembra aver deciso di effettuare e che prende il nome di metodo Tabata. Volete sapere in cosa consiste? Eccovi accontentati! Si tratta di un metodo di training inventato dallo scienziato giapponese Izumi Tabata, dal quale prende chiaramente il nome, e consiste in un allenamento particolarmente intensivo, con esercizi per 20-30 secondi, intervallati da un recupero attivo di simile durata. Un lavoro breve ma intenso, insomma, con ogni serie preceduta da un preciso riscaldamento, che può cambiare di volta in volta in base ai diversi gruppi muscolari che si vogliono stimolare. I benefici di questo particolare tipo di workout sono il veloce dimagrimento e i miglioramenti sulla linea. Il motivo è che questa velocità di allenamento, aggiunta alle pause troppo brevi per permettere lo smaltimento dell’acido lattico, portano a lavorare sempre al massimo livello di intensità, bruciando velocemente i grassi corporei e migliorando la prestazione cardiovascolare.

E’ bene però sottolineare che questo tipo di allenamento è sconsigliato per chi soffre di problemi cardiovascolari, o è in sovrappeso, o ancora per le persone che si avvicinano per la prima volta all’attività fisica o che ricominciano dopo un lungo stop. In ogni caso, il consiglio è quello di rivolgersi sempre a un medico prima di cominciare.