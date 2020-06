Noemi, incredibile trasformazione alle porte dell’estate per la cantante: “Si sta troppo bene”, il dettaglio che non passa inosservato ai fan

Noemi è tra le voci femminili più apprezzate e amate del panorama musicale italiano e ormai da diversi anni calca i palchi non solo di tutta Italia, ma d’Europa. La cantante è diventata iconica oltre che per la sua incredibile bravura anche per la sua capigliatura rossa. La cantante è stata molto attiva nel campo musicale, ma anche in quello televisivo diventando giudice per diversi talent show. Nel corso degli anni si è fatta conoscere per la sua voce potente e vibrante, ma anche per la sua simpatia e per il suo aspetto, gli occhi azzurrissimi e i capelli rossi. Noemi è molto amata dal pubblico e le sue canzoni hanno fatto cantare milioni di fan che nelle sue poesie hanno rivissuto storie d’amore, amori finiti, drammi e felicità. Adesso che è un po’ più lontana dalle scene musicali si sta dedicando alla famiglia e al suo cucciolone. In tempi di lockdown l’abbiamo vista spesso alle prese col pianoforte e il computer, probabilmente sta lavorando a qualche progetto nuovo, ma nelle pause lavorative si è dedicata moltissimo anche agli allenamenti.

Noemi, incredibile trasformazione per la cantante: “Si sta troppo bene”

Noemi è sempre stata una paladina delle diversità, soprattutto quelle fisiche, per cui nessuna donna dovrebbe mai essere giudicata o denigrata. Durante il periodo di lockdown la cantante si è data molto da fare con gli allenamenti fisici e si vocifera che si sia cimentata nella pratica Tabata, con cui è riuscita a raggiungere una forma fisica ottimale. Qualche ora fa ha pubblicato uno scatto decisamente appetibile per i fan. La bella cantante si è mostrata in una forma fisica più che smagliante, seduta in giardino insieme al suo fido amico. I due appaiono più felici che mai e la forma fisica della cantante stupisce davvero tutti. Molti sono i colleghi che le fanno i complimenti per essere stupenda e altrettanti sono i followers che oltre ai complimenti le dicono di essere irriconoscibile.

La cantante sembra essere dimagrita parecchio e qualcuno le scrive addirittura di essere irriconoscibile. La cantante ammette di essersi allenata moltissimo e che l’aspetto che ha ora è frutto proprio di tali allenamenti.

In un commento più sotto la cantante ha rivelato che il segreto del suo aspetto attuale è che ‘Volere è potere’, e in queste poche parole ha riassunto tutto il proprio impegno alla causa.