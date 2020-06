Paura per Rosario Fiorello: incendio nella sua abitazione

Grosso spavento per lo showman Rosario Fiorello: ieri pomeriggio ci sarebbe stato un incendio che avrebbe coinvolto la sua abitazione

Rosario Fiorello è uno dei personaggi televisivi più amati della televisione italiana. Lo showman ha impreziosito anche l’ultima edizione del Festival di Sanremo accanto all’amico e collega Amadeus. Il siciliano si sta preparando alla prossima edizione della manifestazione canora, che vedrà nuovamente lui e il conduttore sul palco dell’Ariston. Nel frattempo, però, ieri pomeriggio ci sarebbe stato un grosso spavento per lo showman e per la sua famiglia. La casa dove risiede Rosario, infatti, sarebbe stata presa dalle fiamme. Necessari i soccorsi da parte dei Vigili Del Fuoco che hanno domato l’incendio. Non abbiamo ancora fonti ufficiali e nemmeno lo showman si è espresso sulla faccenda. Di seguito vi proponiamo quanto appreso sul web riguardo l’incendio che pare abbia colpito l’abitazione del siciliano.

Fiorello, che paura: incendio nella sua abitazione

Ieri pomeriggio a Roma, precisamente in zona Camilluccia, sarebbe divampato un incendio che avrebbe coinvolto l’abitazione di Rosario Fiorello. La notizia sta circolando in rete da qualche ora, ma al momento non ci sono ancora riscontri ufficiali, soprattutto da parte dello showman. Il siciliano non si è espresso sui social, dove è sempre molto attivo. Nel frattempo, però, sul web sono apparsi i primi dettagli sull’accaduto. Secondo quanto riportato dal portale Leggo, le fiamme sarebbero partite dalla camera da letto. L’appartamento è sito al quinto piano e per fortuna sarebbe stato subito isolato. L’incendio sarebbe stato causato da un corto circuito, probabilmente legati ad alcuni lavori in corso nell’abitazione del comico e showman. Secondo le prime informazioni raccolte, al momento dell’incendio nell’abitazione pare ci fossero Fiorello e i familiari. Le fiamme avrebbero avvolto una tenda su un soppalco ma non sarebbero andate oltre, rimanendo nella stessa camera fino all’arrivo dei Vigili del Fuoco. Questi sono riusciti a spegnere l’incendio e a riportare la situazione sotto controllo. Come confermano anche sul web, non ci sarebbero stati feriti e di conseguenza ci sarebbe stato solo un grosso spavento per lo showman e i suoi familiari. Anche l’abitazione stessa non avrebbe riportato danni irreparabili. Unica nota negativa, sempre da quanto si apprende sul web, pare che uno degli operai abbia avuto un malore causato dalla nube nera di fumo che ha avvolto l’abitazione del comico.

Restiamo in attesa di un riscontro ufficiale da parte di Fiorello. Il comico sicuramente si esprimerà sui social nelle prossime ore. L’importante è che sia andato tutto bene.