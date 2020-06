Pupo, il racconto del suo passato difficile: “Pensai di buttarmi da un viadotto”, le parole dell’uomo lasciano tutti a bocca aperta

Pupo è sempre stato un volto molto in vista della televisione italiana e nell’ultimo periodo è ritornato sul piccolo schermo nel ruolo di opinionista tv nel programma di Alfonso Signorini, il ‘Grande Fratello vip’. Grazie a questo nuovo lavoro l’uomo è tornato sul piccolo schermo più in forma e accattivante che mai. Lo abbiamo sempre conosciuto per la sua professionalità e la sua estrema simpatia, che nel corso degli anni ha fatto divertire e appassionare milioni di Italiani. Da un po’ di tempo si era allontanato dalle scene, salvo poi tornarvici a causa di alcuni scoop e gossip che vedevano coinvolti i suoi affetti e la sua vita privata. Spesso, infatti, lo abbiamo visto nel salotto di Barbara D’Urso proprio per parlare della sua vita amorosa. Adesso che il ‘Grande Fratello vip’ è finito e l’uomo si sta prendendo del tempo per se, ha deciso di rilasciare un importante intervista al quotidiano ‘Libero’.

Pupo, il racconto del passato difficile: “Pensai di buttarmi da un viadotto”

Attraverso questa lunga intervista ai microfoni del quotidiano ‘Libero’, il conduttore, cantante e opinionista ha voluto mettere a nudo alcuni aspetti del suo passato fino ad oggi mai svelati. Il racconto dell’uomo è davvero struggente e non vi è nulla che purtroppo possa alleviare il peso di quegli anni tanto difficili. In particolare Enzo Ghinazzi ha voluto raccontare del momento in cui la sua vita è sprofondata nel baratro a causa delle ristrettezze economiche che stava vivendo. In particolar modo ha dichiarato: “Era la fine degli anni ’80 e avevo perso tutto, ero pieno di debiti e mi avevano pignorato ogni cosa. La banca mi chiedeva cinquanta milioni che io non avevo. Così cercai fortuna al Casinò ma persi altri 40 milioni. Al ritorno verso casa mi fermai sul cavalcavia tra la Toscana e l’Emilia andai verso il bordo del viadotto… Improvvisamente passò un camion che letteralmente mi spostò con l’aria fatta con la sua velocità risvegliandomi dal torpore. Mi salvò la vita. Da quel momento ho recuperato tutto”

Un racconto decisamente forte quello dell’uomo che ha lasciato tutti a bocca aperta con queste parole. Fortunatamente per lui il destino aveva in serbo cose ben diverse e quel gesto estremo non trovò fine tragica.