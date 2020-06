Chi è il fidanzato di Silvia Provvedi, quello che lei chiama ‘Malefix’: il suo vero nome, la carriera e un po’ di gossip su di lui

Silvia Provvedi ha appena partorito: una notizia fantastica! In tanti, però, si chiedono ancora chi sia il suo compagno. Da un po’ di tempo infatti si sta indagando per scoprire chi sia il misterioso uomo nella vita di Silvia Provvedi. La ormai ex concorrente del Grande Fratello, infatti, ha spesso nominato un presunto compagno, ma chiamandolo solo con il soprannome Malefix. Alcuni giorni fa però pare che alla Provvedi sia scappato il nomignolo del suo compagno, Giò. Come se non bastasse, ad alimentare il gossip su Silvia Provvedi e il suo misterioso fidanzato, è stato un aereo che è passato sulla casa del Grande Fratello con un messaggio di auguri di compleanno in cui il famigerato lui, l’ha chiamata Principessa.

Nell’intervista rilasciata a Verissimo, Silvia Provvedi ha parlato del suo Malefix: “È una persona molto speciale che mi ha rapito il cuore prima di entrare nella casa. Posso dire di essermi fidanzata. Sto vivendo un bel momento e spero sia quello giusto”.

Silvia Provvedi e il suo fidanzato Giorgio

Un po’ di tempo fa è stato il noto giornalista Gabriele Parapiglia a confermare la notizia sul suo fidanzamento. Però anche lui rispetta la privacy della ragazza con cui ha un ottimo rapporto e non svela nulla di più. I primi rumors parlavano del fidanzato di Silvia Provvedi e di un nome: Giorgio. Inizialmente si trattava solo di rumors, nessuna conferma ufficiale ed effettivamente i due si sono mostrati poco in pubblico. Il ruolo di fidanzato di Silvia Provvedi, infatti, è stato rivestito fino a questa estate da un nome grosso: Fabrizio Corona. Prendere il suo posto, non nel cuore di Silvia, ma in generale a livello mediatico è piuttosto complicato dunque.

Stando alle ultime notizie, abbiamo finalmente saputo che il fidanzato di Silvia Provvedi si chiama Giorgio De Stefano, all’anagrafe con il cognome della madre Giorgio Sibio Condello. Di lui sappiamo che ha gestito il ristorante Oro di Milano, in cui spesso si ritrovano diversi personaggi famosi.