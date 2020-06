Temptation Island, la versione ‘Nip’ si farà: a condurlo sarà proprio lei

A pochi giorni dall’inizio di Temptation Island, sembrerebbe che sia arrivata la conferma che la versione ‘Nip’ si farà: sapete chi lo condurrà?

Siete pronti all’appuntamento dell’anno? Noi decisamente si! Da Giovedì 2 Luglio, come ben sapete, andrà in onda la prima puntata di Temptation Island. Ebbene si. Un’edizione che, senza alcun dubbio, sarà completamente diverse dalla altre, bisogna ammetterlo. Non soltanto perché, come raccontato da Filippo Bisciglia, sono state apportate delle piccole modifiche ed, ovviamente, degli accurati accorgimenti data l’emergenza Coronavirus, ma è anche perché è la prima che prevede una forma mista tra ‘celebrities’ e personaggi ‘normali’. Infatti, come annunciato in un nostro recente articolo, sono principalmente due le coppie ‘Vip’ che, quest’anno, metteranno a dura prova i loro sentimenti, mentre tutte le altre saranno personaggi del tutto comuni. A tal proposito, però, Dagospia ha diffuso una clamorosa indiscrezione. Sembrerebbe, infatti, che la versione ‘Nip’, a dispetto di quanto detto in questo ultimo periodo, si faccia. E che al suo timone ci sarà una conduttrice ‘ad hoc’. Chi è? Scopriamolo insieme.

Temptation Island, la versione Nip ci sarà: chi la condurrà?

Stando a quanto si apprende da Dagospia, quindi, sembrerebbe che la versione ‘Nip’ di Temptation Island si farà. Seppure, come dicevamo precedentemente, sembrava che, per quest’anno, andasse in onda un’unica edizione che prevedeva, quindi, una forma mista tra personaggi celebri e personaggi comuni, sembrerebbe che non sia affatto così. Come ci fa sapere, infatti, Dagospia sembrerebbe che la classica formula del programma dovrebbe ritornare, molto probabilmente, tra settembre o, al massimo, ad ottobre. E che, infine, a condurlo sarà proprio lei. Di chi parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Ebbene si. Stando a quanto si apprende da Dagospia, sembrerebbe che la versione ‘Nip’ di Temptation Island ritornerà in autunno. E che al suo timone ci sarà proprio Alessia Marcuzzi. Un cambio di staffetta, quindi. Soprattutto se si considera, quindi, nella scorsa edizione ‘Vip’ ne è stata proprio lei la colonna portante. A differenza, invece, di quest’anno. Di cui, come raccontato in un nostro recente articolo, al timone ci sarà Filippo Bisciglia.

Dove è stato registrato Temptation?

Siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su Temptation Island ed, in particolare, sui villaggi? Come raccontato in un nostro recentissimo articolo, entrambi i villaggi, quindi sia quello delle fidanzate che quello dei fidanzati, si trovano in Sardegna. Volete saperne di più? Il resort di si chiama Is Morus Relais. E, da diversi anni a questa parte, offre a tutti i protagonisti del reality tutto ciò che occorre per una buona ed ottima permanenza.