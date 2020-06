Valentina Vignali posta una foto su Instagram con un costume leopardato: la cestista si volta e mostra il lato b, fan in delirio

Valentina Vignali è una nota cestista. Classe ’91, nata a Rimini, durante la sua carriera ha militato tra le fila della Fortitudo Pomezia, della Lazio Pallacanestro e di recente per la Smit Roma Centro. Oltre a coltivare la sua passione per lo sport, la Vignali è anche una modella e fashion blogger, oltre che un personaggio televisivo. Solo su Instagram, la nota cestista conta oltre due milioni di seguaci. Nel febbraio del 2019 è tra le protagoniste del documentario Giovani e influencer diretto da Alberto D’Onofrio. Ad aprile, invece, ha partecipato come concorrente alla sedicesima edizione del Grande Fratello, venendo eliminata dopo 57 giorni di permanenza nella casa più spiata d’Italia. Nel luglio 2019 ha recitato nella commedia “Riccione” diretto da Giorgio Romano e nello stesso anno pubblica per la casa editrice Sperling & Kupfer un libro autobiografico intitolato Forti come noi.

Valentina Vignali in costume leopardato: la foto

La Vignali ha costruito il suo successo grazie ai social network. Come abbiamo detto sopra, la nota cestista conta oltre due milioni di seguaci su Instagram. Grazie alla popolarità acquisita sul noto social network, la Vignali può vantare di essere tra le migliori influencer in Italia. Le sue foto sono sempre piene di like e le sue stories sono seguitissime. I fan club, inoltre, sono veramente molti e sostengono la Vignali in ogni occasione. Valentina però sa anche come stuzzicare la fantasia dei suoi seguaci. Oggi, ad esempio, ha pubblicato una foto con un costume leopardato. La cestista ed ex concorrente del Grande Fratello è di spalle e mostra tutto il lato b. Le sue forme ovviamente sono da urlo e la maggior parte dei commenti sono tutti positivi. Alla foto, la cestista ha aggiunto una didascalia: “Stay wild“, richiamando il suo costume leopardato.

La foto, in poco meno di un’ora, ha raggiunto oltre sessantamila like. Siamo sicuri che nelle prossime ore diventerà virale.