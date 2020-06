Lo abbiamo tutti in casa, ma non abbiamo mai saputo le infinite potenzialità che nasconde: sbianca i denti, leva la muffa, dona nuova luce ai panni bianchi. È l’aceto di mele.

Probabilmente tutti noi abbiamo in cucina l’aceto di mele. E, allo stesso modo, è più che probabile che nessuno sappia veramente come usarlo e a cosa serve. Le sue funzioni in realtà sono svariate e l’utilizzo è talmente ampio e in talmente tanti campi che probabilmente nessuno di noi sa veramente come utilizzarlo. Sapete infatti che l’aceto di mele rafforza i denti e riduce la possibilità di creazione delle carie?

L’aceto di mele per sbiancare i denti

Come vi abbiamo anticipato, gli usi e le possibilità di utilizzo dell’aceto di mele sono svariati. Si tratta di un ingrediente veramente poliedrico che si può utilizzare in tantissimi settori, come quello della cura del corpo e dei denti. Già perché l’aceto di mele è un alimento ricco di calcio che va a rafforzare lo smalto dei denti e aiuta anche a contrastare la comparsa delle carie. Come fare ad utilizzarlo per questo scopo? Basta fare degli sciacqui diluendo un cucchiaino di aceto di mele dentro un bicchiere d’acqua e sciacquare prima di andare a letto. Ma non solo. Sembra che questo procedimento aiuti anche a sbiancare i denti e quindi ecco che l’aceto di mele diventa un alleato pazzesco per un sorriso smagliante.

L’aceto di mele per prevenire le afte

Sempre in tema salute della bocca, l’aceto di mele, sempre diluito con acqua, durante gli sciacqui ha un funzione antiossidante e antibatterica. Aiuta le gengive a rafforzarsi e a eliminare le fastidiosissime afte.

Come usare l’aceto di mele in casa?

Ma come dicevamo all’inizio, l’aceto di mele ha veramente moltissimi utilizzi. In primis è utile per contrastare le macchie di muffa. Diluendo in uno spruzzino un bicchiere di aceto di mele e due bicchieri di acqua potrete spruzzare sulla macchia e poi strofinare. Stesso procedimento praticamente è utile anche per rimuovere il calcare.

L’aceto di mele è poi anche utile per sbiancare i panni come lenzuola o federe ingiallite. Se prendete i capi da sbiancare, li immergete in una bacinella con acqua calda e un bicchiere di aceto di mele per circa mezz’ora vedrete un risultato sorprendente.

Attenzione poi perché l’aceto ha anche una utilissima funzione, quella di sturare scarichi e tubature. Basta preparare un composto con acqua bollente, aceto di mele e bicarbonato. Uscirà forse un po’ di fumo, ma è tutto normale, lasciate agire per circa mezz’ora e vedrete che lo scarico tornerà come nuovo.

L’aceto di mele, in ultimo, è anche utilissimo per combattere l’asma e la tosse. Avendo delle proprietà disinfettanti, un cucchiaino di aceto di mele diluito in un bicchiere d’acque e bevuto a piccoli sorsi per circa 6 ore di fila, ogni mezz’ora, sembra avere ottime proprietà curative.