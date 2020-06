GF Vip, anche Antonio Razzi sarà nel cast della quinta edizione? L’ex senatore ha finalmente fatto chiarezza: tutta la verità sull’indiscrezione.

Mancano pochi mesi all’inizio della quinta edizione del Grande Fratello Vip e, come raccontato in diversi nostri articoli, in questo ultimo periodo, non si fa altro che parlare di coloro che entreranno nella famosa casa di Cinecittà. La scorsa edizione, la prima di Alfonso Signorini, è stata più che fenomenale. Non soltanto perché il direttore del settimanale ‘Chi’ ha saputo regalare delle emozioni davvero incredibili e, soprattutto, si è dimostrato più che abile a gestire il reality in una situazione davvero drammatica per tutta l’Italia, ma anche per il cast scelto. Ecco. A tal proposito, chi saranno coloro che, molto probabilmente a settembre, varcheranno la porta rossa? Fino a questo momento, non abbiamo nulla di certo. Anche se, in questi ultimi giorni, girano diverse indiscrezioni su di loro. L’ultima, ad esempio, risale a qualche ora fa. Quando TV Blog ha diffuso i nomi di altri due probabili concorrenti ‘provinati’. Parliamo, quindi, di Rocco Siffredi e di Antonio Razzi. È davvero così? Non sappiamo nulla di nuovo. Fatto sta che, in una recente intervista per Adnkronos, l’ex senatore ha voluto fare chiarezza.

Antonio Razzi nel cast del Grande Fratello Vip? La verità

Seppure Alfonso Signorini, in una recente diretta social, abbia ammesso di aver ‘provinato’ diversi personaggi televisivi davvero inaspettati, pochissime ore fa, è spuntata un’indiscrezione davvero clamorosa. Stando a quanto si apprende da TV Blog, sembrerebbe che sia Rocco Siffredi, in compagnia di suo figlio Leonardo, che Antonio Razzi abbiano fatto il provino per entrare a fare parte della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Ecco, è davvero così? Non sappiamo nulla riguarda all’ex attore di film per attori, sia chiaro. A differenza, invece, dell’ex senatore. Che, raggiunto da Adnkronos, ha voluto fare chiarezza sulla vicenda.

A poche ore di distanza dalla clamorosa indiscrezione lanciata da TV Blog, Antonio Razzi è stato raggiunto da Adnkronos così da fare chiarezza in merito. L’ex senatore, quindi, parteciperà o non parteciperà alla quinta edizione del Grande Fratello Vip? Stando a quanto si apprende da questa sua recentissima intervista, sembrerebbe che l’ex senatore non abbia fatto alcun tipo di provino per il reality di Canale 5. Tuttavia, qualora dovesse arrivare la chiamata di Alfonso Signorini e del suo magnifico staff, il buon Razzi non rifiuterebbe affatto. ‘Se mi chiamano valuterò, dipende ovviamente dalle condizioni che mi proporranno’, ha detto il politico. Sottolineando, tra l’altro, di quanto il suo ritiro dalla senatore adesso gli consenta di fare quello che gli pare.