Ballando con le Stelle, una concorrente rifiuta il GF VIP per Milly Carlucci

Una concorrente della prossima edizione di Ballando con le Stelle ha dichiarato di aver rifiutato il GF VIP per partecipare al programma di Milly Carlucci

Ballando con le stelle è un programma televisivo in onda dal 2005 su Rai 1. La trasmissione è condotta da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli. Il programma è l’adattamento italiano del talent show britannico “Strictly Come Dancing”. Quest’anno, per via dell’emergenza Coronavirus, il programma è stato rimandato. La quindicesima edizione del talent show della Carlucci andrà in onda in autunno, presumibilmente a metà settembre. Nel frattempo, la giuria pare sia stata confermata e il cast è stato quasi interamente annunciato.

Ballando con le Stelle, una concorrente ha rinunciato al GF VIP

Il cast della quindicesima edizione di Ballando con le Stelle è stato quasi interamente annunciato. Il settimanale TV Sorrisi e Canzoni, infatti, ha annunciato alcuni dei concorrenti che faranno parte dell’edizione in onda in autunno su Rai Uno. Ci saranno: Paolo Conticini, Ninetto Davoli, Costantino Della Gherardesca, Tullio Solenghi, Elisa Isoardi, Vittoria Schisano, Barbara Bouchet, Antonio Catalani, Gilles Rocca, Rosalinda Celentano, Lina Sastri e Daniele Scardina. Nel cast della nuova edizione, inoltre, ci sarà anche Alessandra Mussolini, una delle ultime ad essere annunciata. L’ex europarlamentare, in un’intervista a Il fatto quotidiano, ha dichiarato di aver rifiutato di partecipare al Grande Fratello Vip e in compenso di partecipare al talent show condotto da Milly Carlucci. La Mussolini, infatti, ha dichiarato che, essendo una persona molto abitudinaria, per lei sarebbe stato difficile restare alcuni mesi chiusa dentro una casa.La Mussolini ha dunque scelto una strada ‘meno complessa’, anche se il ballo la metterà duramente alla prova. All’Adnkronos ha dichiarato: “Vedremo credo che sorprenderò anche me stessa, ce la metterò tutta come faccio sempre”.

Dopo Nunzia De Girolamo, dunque, un’altra personalità della politica alla corte di Milly.