Qualche ora fa, Cecilia Rodriguez si è recata dal parrucchiere per un cambio di look: sapete cosa ha combinato l’argentina ai suoi capelli?

In queste ultime settimane, lo sappiamo, Cecilia Rodriguez è al centro dell’attenzione di tutti. Stando ad una clamorosa indiscrezione lanciata dal settimanale Di Più e, a quanto pare, confermata anche dal padre di Ignazio Moser, sembrerebbe che la giovanissima argentina sia incinta del suo primo figlio. Ebbene si. Dopo quasi tre anni di fidanzamento, sembrerebbe che la giovane coppia, nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip, stia coronando uno dei suoi più grande sogni. Il condizionale è d’obbligo, vogliamo essere chiari. Perché, fino a questo momento, nessuno dei due diretti interessati ha proferito parole. Tuttavia, nonostante questo, la bellissima Cecilia continua ad essere molto attiva sul suo canale social ufficiale. Ed ad aggiornare i suoi sostenitori su tutto quanto le accade. Lo ha fatto anche pochissime ore fa, sapete? Quando, in diretto collegamento dal salone del suo parrucchiere di fiducia, l’argentina ha reso partecipi i suoi followers sul suo cambio look. Ecco di che cosa parliamo.

Cecilia Rodriguez dal parrucchiere: drastico cambio di look per l’argentina

Terminata la sua lunga quarantena in quel di Trento in compagnia di Ignazio e Francesco Moser, rispettivamente fidanzato e suocero della giovanissima argentina, Cecilia Rodriguez è ritornata a Milano a riabbracciare la sua famiglia alla quale, lo sappiamo, è profondamente. Ma non solo. Come mostrato da alcune sue recentissime Instagram Stories, la modella ha deciso di dedicare anche del tempo a sé stessa. E così, pochissime ore fa, si è recata dal suo parrucchiere per un cambio di look. Ecco. Siete curiosi di sapere cosa ha combinato la sorella minore di Belen ai suoi meravigliosa capelli? Ci teniamo a specificare, a differenza di Anna Tatangelo, la giovane Rodriguez non ha fatto cambiato di colore. O, perlomeno, non è diventata bionda.

Nessun drastico cambio di look, piuttosto, come raccontato dall’affezionato parrucchiere di Cecilia Rodriguez, l’argentina ha modificato leggermente i suoi capelli. ‘Abbiamo fatto delle schiariture naturali, abbiamo spento il rosso ed adesso sono castano cenere’, ha detto il ‘coiffeur’ dell’argentina. Infine, poi, la Rodriguez ha detto: ‘Li abbiamo anche tagliati’. Insomma, un leggero cambio, c’è poco da dire. Che con l’avanzare dell’estate era più che inevitabile.

Lo splendido rapporto con Belen

Appena ritornata a Milano dalla sua famiglia, Cecilia non ha potuto fare a meno di recarsi a casa di sua sorella Belen. Sappiamo che, in questo ultimo periodo, l’argentina non è molto serena. E, per questo motivo, la giovanissima ha voluto darle tutto il suo sostegno ed amore.