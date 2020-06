Chiara Ferragni debutta nel mondo della musica con Baby K: i fan dell’imprenditrice digitale non possono crederci, ecco cosa sta accadendo sul web!

“Non mi basta più” è il nuovo singolo di Baby K con la fantastica partecipazione di Chiara Ferragni: l’imprenditrice digitale di fama mondiale debutta nel mondo della musica con alcune frasi e parole all’interno del nuovo brano della famosa cantante italiana. Sui social è già super virale e molti utenti immaginano di vedere la Ferragni in duetti con artisti di fama internazionale: “Il mio debutto musicale” ha scritto l’influencer come didascalia di un post. La foto vede Chiara e la cantante insieme: la reazione dei fan è stata sorprendente.

Chiara Ferragni debutta nella musica con Baby K: la reazione dei fan è sorprendente

Chiara Ferragni debutta nel mondo della musica collaborando al nuovo singolo di Baby K: “Non mi basta più” è il titolo della nuova canzone ed i fan non possono crederci a ciò che sta accadendo. L’imprenditrice digitale ha deciso di pubblicare un post con diverse foto: nella prima si mostra in compagnia della sua amica Baby K. La Ferragni ha voluto poi condividere tutti i messaggi che ha ricevuto dai suoi fan: “Vogliamo Chiara Ferragni a Sanremo 2021”, “Non c’è nulla che tu non possa fare, sei un ottimo esempio da seguire”, “Questo è il mio pezzo preferito” sono alcuni dei commenti che si leggono presenti nel post di Chiara. Ha sorpreso tutti con la nuova avventura che ha iniziato: si è immersa in un nuovo mondo ed ha con sé il supporto di tutti i suoi follower! “Vi amo miei adorati guysers per tutto il supporto che state dando al mio debutto musicale” scrive la famosa influencer.

A far chiacchierare non è solo la novità lavorativa della Ferragni: avete notato la sua collana nella foto? Si tratta di una mini borsa: l’ha rivelato lei ad un utente che gli ha chiesto cosa fosse!