Chiara Ferragni, lo scatto con Baby K: tutti notano quel dettaglio nel post pubblicato su Instagram dalla influencer.

Oggi è il grande giorno! “Non mi basta più” esce oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali. Si tratta del nuovo singolo di Baby K, in collaborazione con la regina delle influencer Chiara Ferragni. Una coppia inedita, per un’avventura che sta già facendo impazzire i fan di entrambe. Un brano fresco, estivo, che si candida a tormentone del 2020. E, proprio qualche ora fa, la bellissima moglie di Fedez ha pubblicato uno scatto su Instagram in compagnia dell’altrettanto splendida Baby K. Un post in cui Chiara annuncia l’uscita del singolo, ringraziando tutti per il supporto che le stanno dando al suo debutto musicale. Oltre alla splendida notizia, però, a saltare agli occhi dei fan è anche un altro particolare. O meglio, un accessorio che Chiara indossa nella foto. Impossibile non notarla! Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Chiara Ferragni, lo scatto con Baby K: tutti notano quel dettaglio, voi lo avete visto?

Si intitola Non mi basta più ed è il nuovo scoppiettante singolo di Baby K e Chiara Ferragni. Una coppia di bionde super amate dai fan per un brano che, con ogni probabilità, diventerà uno dei super tormentoni dell’estate 2020. Sui loro social, le due protagoniste hanno annunciato la splendida notizia: il singolo esce proprio oggi, 25 giugno 2020, in radio e su tutte le piattaforme digitali. E, proprio qualche ora fa, la regina delle influencer ha voluto ringraziare tutti per il supporto al suo debutto musicale. Ecco lo scatto pubblicato poco fa sul suo seguitissimo profilo:

Bellissime e super entusiaste per questa nuova avventura, Baby K e Chiara sono state letteralmente invase dai likes e i commenti dei fan. E tra i commenti, ce n’è uno che ha colpito l’attenzione di tutti, anche della Ferragni! Un utente ha notato qualcosa di veramente particolare. Lo avete notato anche voi? Ecco di cosa parliamo:

Ebbene si, quella che vedete al collo della bellissima Chiara è a tutti gli effetti una borsa! Oltre che una collana, come specifica la stessa influencer nel commento di risposta. Un accessorio decisamente particolare, che rende il look della Ferragni decisamente unico. E voi, cosa aspettate a seguire le due splendide bionde sui social? Non ve ne pentirete!