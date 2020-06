Sul suo canale social ufficiale, Elettra Lamborghini ha voluto dare ai suoi sostenitori un inaspettato annuncio: il momento tanto atteso è arrivato.

Con un profilo social ufficiale che conta quasi 6 milioni di followers, Elettra Lamborghini è una delle vere e proprie regine di Instagram. Sempre molto attiva sul suo canale e solita ad intrattenere i suoi sostenitori con dei racconti e foto davvero pazzesco, la giovanissima cantante non perde mai occasione di poter aggiornarli su tutto quanto le accade. Non soltanto, come raccontato in diversi nostri articoli, lo ha fatto nei giorni scorsi. Quando, tramite diverse Instagram Stories, ha raccontato di alcuni dettagli e preparativi del suo matrimonio. Oppure di quando ha reso partecipi i suoi sostenitori dell’uscita del suo nuovo singolo. Ma lo ha fatto anche pochissime ore fa. ‘È arrivato il fatidico giorno’, ha detto la giovanissima Elettra per raccontare ai suoi fan di questo momento tanto atteso e che, finalmente, è arrivato. Un annuncio del tutto inaspettato, quindi, ma che, nei giorni scorsi, aveva già anticipato. Ecco di che cosa parliamo.

Elettra Lamborghini, finalmente l’annuncio: ‘È arrivato il fatidico giorno’

Sappiamo che Elettra Lamborghini ci tiene particolarmente ai suoi numerosi sostenitori su Instagram. È proprio per questo motivo che, spesso e volentieri, li rende partecipi di tutto quanto le accade. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando ha voluto raccontare loro di un momento tanto atteso e che, finalmente, è arrivato. Già qualche giorno fa, la giovanissima cantante aveva annunciato ai suoi followers di essere pronta a cancellare diversi tattoo. Sul suo corpo, l’ereditiera è piena di piercing e tatuaggi, lo sappiamo benissimo. Eppure, soltanto adesso e, quindi, con la maturità, la futura moglie di Afrojack si è decisa a cancellare quelli che, fatti in età giovanile, adesso per lei non hanno più senso. Ebbene si. È proprio questo l’annuncio inaspettato, ma già preavvisato, la cantante ha fatto ai suoi sostenitori.

Stesa su un lettino e agli occhi degli occhiali mirati a proteggere i suoi dolcissimi occhi dal laser, Elettra Lamborghini ha annunciato di essere pronta a cancellare alcuni tatuaggi. Stando a quanto rivelato dalla diretta interessata, almeno per il momento, la cantante penserà a cancellare una scritta presente al di sotto del gomito e altri due. A differenza di quello tatuato sul polso che, a quanto pare, potrebbe diventare tutto bianco e, quindi lasciarle una cicatrice.

La prima prova dell’abito da sposa

Se tutto va bene, Elettra Lamborghini convolerà a nozze con Afrojack a settembre. È proprio per questo motivo che, in precedenti occasioni, la cantante ha mostrato alcuni dettagli del suo matrimonio. Non soltanto, quindi, la visita alla prima location, ma anche la prova dell’abito da sposa. Che bellezza!