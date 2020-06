Elisa Isoardi malinconica prima della messa in onda dell’ultima puntata de La Prova del Cuoco: il post da brividi sul suo canale social ufficiale.

Un momento che, parliamo chiaro, tutti gli appassionati de La Prova del Cuoco non avrebbero mai vivere. E, invece, è proprio così. Dopo numerosi e fantastici anni trascorsi insieme, il famosissimo e seguitissimo cooking show di Rai Uno chiude i battenti. Era da diverso tempo, lo sappiamo, che la voce circolava. Eppure, la conferma è arrivata soltanto qualche giorno fa. Quando, in diretta televisiva, Elisa Isoardi ha annunciato della chiusura del programma. ‘La Prova del Cuoco chiude, lo sanno tutti’, ha rivelato durante una delle scorse puntante. Dopo due anni di conduzione dello show, quindi, la sua conduttrice televisiva dice ‘addio’ ai fornelli della Rai. E, seppure le sia stato affidato già un nuovo progetto, è più che inevitabile che l’ex fidanzata di Matteo Salvini si mostri malinconica. È proprio questa l’impressione che ci viene data in quest’ultimo post su Instagram. Tramite il suo canale social ufficiale, la bellissima e simpaticissima Elisa ha scritto un post davvero da brividi.

Elisa Isoardi malinconica prima de La Prova del Cuoco: il post da brividi

Domani, venerdì 26 Giugno, andrà in onda l’ultima puntata de La Prova del Cuoco. A due anni di distanza dalla presa delle redini da parte di Elisa Isoardi, il famoso e seguitissimo cooking show di Rai Uno è pronto a dire ‘addio’ al suo tanto caro ed affezionato pubblico italiano. Una notizia davvero spiacevole, quindi, per la sua conduttrice. Che, in quest’ultimo post su Instagram, sembrerebbe mostrarsi davvero malinconica.

‘Il tramonto è padre della malinconia. Tuttavia, secondo Baudelaire, la malinconia è l’essenza delle ballezza’, ha scritto Elisa Isoardi a corredo di questo splendido scatto che la ritrae con alle spalle un tramonto da favola.

Cosa andrà in onda al posto de La Prova del Cuoco?

Se, come raccontato precedentemente, per Elisa Isoardi ha pensato e studiato qualcosa ‘ad hoc’ per lei, cosa andrà in onda su Rai Due al posto de La Prova del Cuoco? La risposta è davvero semplice: Antonella Clerici. Ebbene si. A distanza di due anni dal suo ‘addio’ al famoso cooking show di Rai Uno, la simpaticissima ‘Antonellina’ ritornerà sul piccolo schermo al suo solito orario. Sembrerebbe, infatti, che il suo nuovo programma ‘La Casa del Bosco’ andrà in onda alle ore 12:00 (salvo altre modifiche in corso di opera) e che, come al suo solito, regalerà dei momenti davvero icnredibili. Insomma, noi non vediamo l’ora in entrambi i casi. Sia per il nuovo progetto della Isoardi che della Clerici, noi non stiamo più nella pelle, voi?