Gli Arteteca, lo scherzo di Monica al marito Enzo: è successo a poche ore da ‘Made in Sud’, la divertentissima scena che fa impazzire i fan del duo comico

Sono ormai diversi anni che il programma comico ‘Made in Sud’ è sbarcato in prima serata sui canali Rai. Il programma è stato una vera e propria rivelazione per tutti gli appassionati del genere comedy che hanno iniziato ad amare i personaggi del format. Ogni personaggio ha un’attitudine e uno stile differente con cui si rapporta non solo ai colleghi, ma anche allo spettatore. Tantissimi sono i gadget, le imitazioni o i film che poi sono stati realizzati proprio su questi personaggi tanto amati. I bambini impazziscono per questi attori che ogni settimana portano sul piccolo schermo moltissime realtà in chiave leggera e comica. Tra i tanti protagonisti c’è in particolare un duo che il pubblico ama moltissimo e in cui molte coppie si rivedono e ridono. Stiamo parlando dei simpaticissimi ‘Arteteca’, il duo formato da Monica Lima e Vincenzo ‘Enzo’ Iuppariello, che grazie a ‘Made in Sud’ si sono affermati ancor di più nel mondo della comicità.

Gli Arteteca, lo scherzo di Monica ad Enzo: è successo a poche ore da ‘Made in Sud’

Enzo e Monica sono certamente due degli artisti più amati e apprezzati di ‘Made in Sud’, la coppia sono ormai diversi anni che tiene compagnia al pubblico mettendo in scena simpatici siparietti sulla vita coniugale, in cui spesso e volentieri molte coppie riescono a rivedersi. I due con la loro simpatia e leggerezza sono riusciti a conquistare il pubblico del piccolo e del grande schermo. Sì perché oltre a lavorare per ‘Made in Sud’ hanno girato anche diversi film che hanno avuto un notevole successo al cinema. Adesso che ‘Made in Sud’ è tornato anche loro stanno ritornando a fare impazzire il pubblico. Adesso però non sono più soli… così come nella vita reale, anche sul palcoscenico sono accompagnati dalla figlia, anche se sul palco del noto programma la bambina viene interpretata da una bambola. Quindi assistiamo non più solo alle vicende di una giovane coppia di sposini ma anche alle vicissitudini di due novelli genitori.

Questo pomeriggio proprio in occasione delle prove per lo spettacolo, Monica ha deciso di mettere in atto uno scherzo davvero crudele nei confronti del marito. Lo ha chiuso infatti dietro una recinzione… L’uomo ha iniziato a lamentarsi chiedendo per favore alla moglie di farlo uscire, ma lei scherzando e con un bellissimo sorriso ha detto davanti alla telecamera del suo Canale Instagram, che lo avrebbe fatto uscire direttamente stasera proprio in occasione dello spettacolo. Fino ad allora sarebbe rimasto chiuso dietro la recensione come una scimmietta! La ragazza ovviamente scherzava ma lo sketch è piaciuto tantissimo a tutti i fan della coppia. Non ci resta che aspettare stasera!