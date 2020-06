Jane Alexander, l’incredibile retroscena su Elisa di Rivombrosa: “Mi dicevano cose tremende”, la confessione dell’attrice.

Un emozionante tuffo nel passato, quello che Mediaset ci sta regalando. A partire da sabato 21 giugno, alle ore 14, sono in onda le repliche della prima e amatissima stagione di Elisa di Rivombrosa. La fiction, uscita nel 2003, è stato un vero e proprio successo e, ancora oggi, i telespettatori si emozionano nel rivivere la tormentata storia d’amore tra Elisa Scalzi e il conte Fabrizio Ristori. Ad interpretarli Vittoria Puccini ed Alessandro Preziosi. Ma è anche un altro il personaggio che è entrato nel cuore dei fan, nonostante il ruolo da cattivissima. Parliamo della perfida Marchesa Lucrezia Van Necker, interpretata da una meravigliosa Jane Alexander. In un’intervista a Fanpage.it, l’attrice ha rivelato alcuni segreti della sua Lucrezia, rivelando alcuni retroscena inediti del periodo in cui ha vestito i panni della marchesa.

Jane Alexander, l’incredibile retroscena su Elisa di Rivombrosa: “Ancora oggi la gente pensa che io sia una str****”

Capelli rossi, sguardo ammaliante ed espressioni super perfide. Parliamo di lei, Lucrezia Van Necker, una delle ‘cattive’ più cattive della storia delle fiction italiane! I numerosissimi fan di Elisa di Rivombrosa non dimenticheranno mai quante ne ha combinate la marchesa, interpretata da Jane Alexander. Ed è stata proprio l’attrice, che di recente abbiamo visto al GF Vip, a raccontare qualche aneddoto sulla fiction di cui è stata protagonista. Una fiction che, dallo scorso sabato, è tornata in onda su Canale 5 con le repliche della prima stagione. In una lunga intervista a Fanpage, Jane racconta come è nato il suo personaggio, dal primo provino che non l’aveva convinta, al lieto fine. Ma tra i tanti aneddoti spuntati dall’intervista, ce ne è uno che ci ha colpito molto. L’attrice ha raccontato che, all’epoca della fiction, alcuni fan reagivano in modo ‘particolare‘ quando la incontravano per strada: “Spesso uscivo con Vittoria Puccini, ci fermavano e le dicevano: “Vittoria attenta, lei ti vuole uccidere. Non è tua vera amica. Fa finta di esserlo ma in realtà ti vuole male!”. Un racconto incredibile quello della Alexander, che prosegue rivelando che in molti le dicevano cose tremende e le chiedevano se fosse davvero cattiva, anche nella vita reale. Una domanda che non faceva particolarmente piacere a Jane, che, però, vede il lato positivo: ” Mi dispiace solo che ancora oggi la gente pensi che io sia una str****. Però questo significa anche che ho interpretato bene Lucrezia!”.

L’ha interpretata più che bene, aggiungiamo noi. E i milioni di fan che, a distanza di anni, sono ancora innamorati della marchesa Lucrezia! Se volete rivivere le intriganti vicende della tenuta di Rivombrosa, non perdetevi le repliche! Appuntamento ogni sabato alle ore 14 su Canale 5!