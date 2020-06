Michele Masterchef oggi: dove lavora il concorrente di Masterchef All Stars amato da tutti.

Michele Cannistraro è uno dei concorrenti, insieme a Ivan Iurato, di Masterchef All Stars le cui repliche stanno andando in onda su Cielo in questi giorni. Era una concorrente della terza stagione del programma arrivato solo ottavo, ma che con il suo stile e il suo carattere è rimasto nel cuore di tutti. Lo chiamavano il Cannibale, perché non si arrendeva mai e così è anche oggi. Ma che fine ha fatto Michele di Masterchef oggi? Cosa sta facendo?

Cosa fa oggi Michele Cannistraro di Masterchef?

Lo vediamo tra i fornelli dell’edizione 2018 di Masterchef All Stars dopo aver già partecipato alla terza edizione del programma. Il Cannibale di Rozzano dopo la sua partecipazione alla terza edizione del programma ha continuato a lavorare nel mondo della cucina facendo degli show cooking, tenendo dei corsi e come personal chef. Oggi continua su questa strada, ma si occupa anche di catering per matrimoni, feste, compleanni ed eventi personalizzati. Michele ama il suo lavoro come dimostrano i suoi profili social che tiene sempre molto aggiornati.

Uno dei piatti più apprezzati durante Masterchef All Stars di Michele

La biografia di Michele, il Cannibale

Per quanto riguarda la sua biografia, Michele di Masterchef, classe 1980 nasce a Rozzano in provincia di Milano e proprio per la passione legata al mondo della cucina ha deciso di abbandonare il suo precedente lavoro. Da capocantiere a chef il passo non è breve, ma Il Cannibale ci si è messo di impegno ed è riuscito a coronare il suo sogno. Con la partecipazione a Masterchef la sua vita è cambiata per sempre

La vita privata di Cannistraro è rimasta invariata dalla sua partecipazione al programma a oggi. Continua infatti ad essere sposato con Marzia dalla quale ha avuto due figlie. Continua a portare avanti anche la sua passione per le moto e ha vinto anche svariate competizioni importanti.

Ha dichiarato poi che il suo piatto forte sono le costine e che cucina tenendo sempre a mente gli insegnamenti di Antonino Cannavacciuolo perché è il giudice di Masterchef e il cuoco che più si avvicina alla sua idea di cucina