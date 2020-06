Ex calciatore in miseria: “Dorme per strada, è diventato un clochard”

La tragica storia di Pietro Puzone, ex calciatore che vinse lo scudetto con Maradona ora vive per strada ed è un clochard.

Abbiamo spesso sentito di storie di personaggi famosi che, non sappiamo come e perché, ma hanno perso ogni loro bene. Ridotti a vivere in miseria, spesso si sono presentati in prima persona a raccontare le loro disgrazie davanti alle telecamere. Ma questo non è il caso di Pietro Puzone, ex calciatore del Napoli che vinse lo scudetto con Maradona nel 1987. Oggi l’uomo vive come un clochard e, come riporta Fanpage, una volta scoperta questa situazione è scattata una vera e propria gara di solidarietà nei suoi riguardi.

Come sta oggi Puzone e il racconto di un ascoltatore

Durante le trasmissioni di Radiazza di Radio Marte è arrivata una segnalazione sconvolgente. Pietro Puzone, ex calciatore del Napoli che vinse persino lo scudetto con Maradona nel 1987 è ridotto in condizioni misere. Un ascoltatore ha chiamato in diretta e pare che abbia proprio raccontato che stia vivendo in “condizioni disumane, è diventato un clochard e forse è malato”. L’ascoltatore ha specificato poi di aver già avvisato anche il Sindaco, ma purtroppo nessuno è intervenuto. Ovviamente, dopo questa denuncia è scattata una vera e propria gara di solidarietà per l’ex calciatore che, durante la sua carriera, non ha mai lesinato aiuto ai più bisognosi.

Le parole del Sindaco di Acerra

In trasmissione è intervenuto poi anche il Sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri, che ha spiegato di essere già operativo per dare aiuto a Pietro Puzone. Pare però che l’uomo non si sia voluto far aiutare e che abbia accettato solo di fare qualche doccia e abbia fatto un colloquio con i medici del SERT senza però ottimi risultati. Secondo il Sindaco sarebbe importante che i suoi ex colleghi cercassero di tirarlo nella loro rete di soccorso. L’ascoltatore ha raccontato che ieri ha accompagnato Pietro in comunità per farlo aiutare e per fargli iniziare un percorso di cura per tornare a riprendersi la sua vita.

Per altro il caso di Puzone è risalito agli onori delle cronache anche perché era comparsa una notizia falsa che riguardava la sua morte. Notizia segnalata anche su Wikipedia e poi corretta.