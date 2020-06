Raimondo Todaro sul rapporto con Francesca Tocca: il ballerino svela il vero motivo per cui è giunto al termine il suo matrimonio

Sono ormai diversi mesi che la relazione tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca è naufragata insieme alle speranze dei fan di rivederli insieme. Era ormai diverso tempo che i rumors sulla separazione della coppia era sempre più insistente e infatti si è poi rivelato così. Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono stati sposati per molti anni e da loro amore è nata anche una splendida bambina. I due si sono conosciuti proprio grazie alla loro passione più grande, quella per la danza e grazie a questa il loro amore è cresciuto fino al matrimonio. Nel corso degli anni sono spesso stati partner nella vita e anche sul palco, e questo deve averli uniti ancora di più. Purtroppo però era ormai già qualche tempo che la relazione tra i due sembrava molto più piatta e sottotono, e proprio per questa ragione i fan hanno iniziato a sospettare della loro separazione. La conferma poi è venuta durante l’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca: il vero motivo sulla fine del matrimonio

Proprio durante quest’ultima edizione si è spesso vociferato di una possibile relazione tra Francesca Tocca e il ballerino di latino americano Valentin Alexandru Dumitru. In molti avevano pensato che fosse proprio il ragazzo il motivo per cui la Tocca E Todaro si fossero separati, ma in realtà non è così. Raimondo infatti ha deciso di rilasciare una lunga intervista al settimanale ‘Oggi’, proprio per spiegare che in realtà tutte queste ipotesi sono sbagliate e i due si sono allontanati pian piano. L’uomo fa sapere che non c’è stato un vero e proprio motivo per cui la loro relazione è finita, anzi oltre l’amore per la figlia c’è ancora una fortissima stima e rispetto che li lega. Come assicura Todaro, i due infatti sono ancora in ottimi rapporti.

In particolare ha dichiarato: “Siamo in ottimi rapporti: lei è una ragazza pura, spero che sia felice perché se lo merita… Io e Francesca siamo stati insieme dieci anni e prima, per altri quattro, abbiamo ballato insieme. Siamo cresciuti insieme. Rimane un grande affetto e una grande stima, ma non c’era più quel formicolio nello stomaco che provavo una volta… Siamo in ottimi rapporti: lei è una ragazza pura, spero che sia felice perché se lo merita… Non c’è stato un vero fattore… Credo che siamo una delle poche coppie che non si è lasciata per tradimenti, è stata una cosa che si è spenta piano, piano”