Verissimo, anticipazioni 27 giugno: ci sarà anche un amatissimo conduttore, che vedremo molto presto in tv.

Sabato 27 giugno 2020 andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. O meglio ‘quasi’ nuova! Si, perché in seguito alla brusca interruzione a causa dell’emergenza Coronavirus, il talk show di Canale 5 sta trasmettendo alcune tra le vecchie interviste più amate. Ma, tra le repliche, non mancano video clip inediti di alcuni tra i personaggi più amati del mondo dello spettacolo. Ebbene, tra coloro che si collegheranno con Verissimo nella prossima puntata c’è anche un amatissimo conduttore…che presto vedremo su Canale 5. Avete capito di chi parliamo? Ve lo sveliamo subito!

Verissimo, anticipazioni 27 giugno: ci sarà Filppo Bisciglia

Anche il prossimo sabato, Verissimo è pronto a tenervi compagnia, come sempre a partire dalle ore 16.00. Una puntata ricca di interviste in replica, ma anche di tanti contenuti inediti. Come le clip che alcuni dei personaggi più amati del momento inviano al pubblico del seguitissimo programma di Silvia Toffanin. Ebbene, tenetevi forte perché nella prossia puntata ad inviare la clip sarò proprio lui, Filippo Bisciglia! Il conduttore è pronto a tornare in onda con Tempation Island, che partirà il prossimo 2 luglio. E, a quanto pare, sabato svelerà proprio qualche chicca sulla nuova edizione del docu-reality targato Maria De Filippi. Date un’occhiata all’annuncio, apparso poche ore fa sulle pagine social ufficiali di Verissimo:

Ebbene sì, per ora nessun falò, ma il conduttore sembra avere qualcosa di super interessante da svelare ai fan di Temptation Island! Un’edizione particolare, questa che sta per iniziare, in cui ci saranno due coppie famose ( Antonella Elia e Pietro Delle Piane, e Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso) e quattro coppie ‘nip’. Filippo svelerà nuove anticipazioni nella prossima puntata di Verissimo? Non ci resta che seguirla! Appuntamento sabato 27 giugno alle ore 16!