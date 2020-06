L’attesa per il Grande Fratello VIP 5 è tanta: chi parteciperà alla prossima edizione del reality? E’ spuntato un nuovo nome: ecco la clamorosa indiscrezione del settimanale Oggi!

Mancano pochi mesi all’inizio della quinta edizione del Grande Fratello VIP: al timone ci sarà di nuovo lui, Alfonso Signorini. E’ stato il direttore del settimanale di gossip ‘Chi’ a dare qualche news su quella che sarà la nuova edizione del reality più amato e seguito dagli italiani. Ai provini si sono presentati tantissimi personaggi famosi, anche inaspettatamente dal punto di vista del presentatore. Balzano tra i rumors nomi come Rocco Siffredi, Antonio Razzi: questi sono gli ultimi che circolano sul web tra i papabili prossimi concorrenti. Dal settimanale Oggi arriva una nuova indiscrezione: Dandolo a dato uno scoop sul cast del GF VIP 5. Ecco di che si tratta.

Grande Fratello VIP, spunta il nome di una nuova concorrente: clamorosa indiscrezione

Alberto Dandolo tra le pagine del settimanale Oggi ha dato un clamoroso scoop che riguarda la prossima edizione del Grande Fratello VIP. La quinta edizione vedrà personaggi davvero famosi e del tutto inaspettati: tra i nomi è spuntata anche Justine Mattera! Sembra che la showgirl, attrice e conduttrice televisiva sia in lizza per partecipare al reality più amato e seguito dagli italiani. La statunitense naturalizzata italiana che vive a lavora in Italia dal’94, ha deciso di selezionare le sue preferenze sul piccolo schermo, si legge su Oggi, preferendo alla televisione il teatro. Chi sa cosa nasconde questa indiscrezione e se è vero che è tra i papabili concorrenti del prossimo GF VIP.

Sono settimane che girano nomi su chi potrebbe entrare a far parte del nuovo cast: si vocifera di Rocco Siffredi e suo figlio, Patrizia De Blanck, Vera Gemma, Elisabetta Gregoraci, Michela Quattrociocche…Sono tanti i nomi in lizza: chi entrerà davvero nella famosa casa di Cinecittà? Non resta che attendere!