Adriana Volpe, splendida sorpresa a pochi giorni dal suo nuovo programma su TV 8: la conduttrice televisiva esplode di gioia.

Adriana Volpe è stata una delle protagoniste indiscusse di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip. È proprio per questo motivo che, appena terminata la sua esperienza televisiva, l’ex conduttrice della Rai è stata ‘arruolata’ per un nuovo programma televisivo. Ebbene si. Dal 29 Giugno, come raccontato in un nostro recente articolo, la bellissima Volpe sarà al timone di ‘Ogni Mattina’, lo show su TV 8 che, senza alcun dubbio, si rivelerà un vero e proprio successo. Insomma, manca davvero pochissimo. E, finalmente, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip sarà nuovamente sul piccolo schermo. È proprio per questo motivo che, a pochi giorni dal debutto, la conduttrice televisiva ha ricevuto una splendida sorpresa. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Diamoci uno sguardo insieme.

Adriana Volpe, splendida sorpresa prima del nuovo programma: che gioia!

Una notizia davvero tanto attesa: Adriana Volpe ritornerà sul piccolo schermo. Da Lunedì 29 Giugno, come raccontato in diversi nostri articoli ed annunciato dalla diretta interessata, l’ex conduttrice della Rai sarà al timone di ‘Ogni Mattina’ su TV 8. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi numerosi sostenitori una splendida sorpresa di cui è stata la protagonista indiscussa. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

A poche ore dal debutto di ‘Ogni Mattina’, Adriana Volpe non ha potuto fare a meno di condividere la sua esplosione di gioia per la splendida sorpresa ricevuta questa mattina. Sempre attiva sul suo canale social ufficiale, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha voluto ampiamente documentare questo regalo del tutto inaspettato con i suoi sostenitori. In questo breve video, quindi, la bellissima e simpaticissima Volpe ha voluto rendere partecipi i suoi followers della cospicua rassegna stampa che, a pochi giorni dalla prima puntata del suo nuovo programma, la conduttrice ha ricevuto. ‘Che bello svegliarsi la mattina e trovare una rassegna stampa pazzesca’, ha iniziato a dire la Volpe. Non perdendo, tra l’altro, affatto occasione di ringraziare tutti coloro che hanno voluto ricordare il nuovo appuntamento con lei ed Alessio Viola. Noi non vediamo l’ora di vederla, voi?

È crisi con Roberto Parli?

Cosa succede con suo marito Roberto Parli? È davvero crisi? In questi ultimi giorni, si parla spesso di questa cosa. Ecco, ma cosa accade? A svelare ogni cosa è stato il diretto interessato su Instagram compiendo, come raccontato in un nostro recente articolo, un gesto davvero inaspettato.