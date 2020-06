Al Bano, lo sfogo: “Il virus ha fatto danni incalcolabili, situazione critica anche per me”, ecco le parole del cantante durante un’intervista a Mattino 5.

Al Bano è uno degli artisti più importanti della musica nostrana. La sua voce inconfondibile e i suoi meravigliosi successi hanno fatto la storia della canzone italiana, diventando un vero e proprio patrimonio culturale del nostro Paese. Oltre che per il suo lavoro, Al Bano è finito spesso sotto i riflettori anche a causa della sua vita privata. Il matrimonio con Romina Power ha fatto innamorare milioni di italiani, e per molti fan del cantante non è stato facile accettare la rottura tra i due. Poi anche la storia d’amore con Loredana Lecciso è finita più volte nel vortice del gossip. Oggi il cantante si dedica al suo lavoro di artista e alle altre sue attività. Proprio in merito al suo lavoro di imprenditore, il cantante ha confessato di stare vivendo un momento delicato dal punto di vista economico a causa del Covid: ecco le sue parole durante un’intervista telefonica a Mattino 5 qualche settimana fa.

Al Bano, lo sfogo a Mattino 5: “Il virus ha fatto danni incalcolabili anche a me, la situazione è critica”

Al Bano è intervenuto qualche settimana fa a Mattino 5, rilasciando un’intervista telefonica nella quale ha parlato della situazione che sta vivedo a causa dell’emergenza Coronavirus. Una situazione delicata anche dal punto di vista economico, perché il Covid lo ha costretto a chiudere il suo albergo e il suo ristorante. Il cantante ha raccontato che non è facile mantenere le persone che lavorano per lui, che sono circa una cinquantina di famiglie: “Il Covid sta facendo danni incalcolabili e non guarda in faccia nessuno. Sia chiaro, non voglio piangere miseria, ma la situazione è abbastanza critica per me, come per il resto del mondo che è stato attaccato da questo virus”. Al Bano ha sottolineato che per fortuna la sua azienda agricola va benissimo, ma che la chiusura delle altre attività gli ha portato delle pesanti perdite economiche. Il cantante ha poi aggiunto che anche il suo lavoro di artista non sta andando avanti, altra cosa che sembra pesargli molto.

“Come artista non posso fare il mestiere che ho fatto per anni”, ha detto Al Bano, che ha più volte sottolineato di non voler piangere miseria, ma di voler semplicemente raccontare quello che sta vivendo, nella speranza che presto il virus scompaia e permetta a tutti di tornare alla vita normale.