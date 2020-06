Alessia Marcuzzi baciata dal sole: Instagram in delirio per il video mozzafiato in costume che la conduttrice ha pubblicato poco fa sul suo profilo.

Alessia Marcuzzi sa sempre come far impazzire i suoi tantissimi fan. La conduttrice è molto presente e attiva sui social, dove pubblica spesso e volentieri foto e video della sua quotidianità e della sua vita familiare. Durante il lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus, la Marcuzzi è stata ancora più presente sul suo profilo Instagram, condividendo con i suoi quasi 5 milioni di followers tanti momenti imperdibili, come quando si è scatenata a ritmo di musica nel salone di casa, o ancora quando si è dedicata alle pulizie domestiche. Tanti sono i momenti che la conduttrice ha deciso di condividere con i suoi seguaci per tener loro compagnia durante la quarantena. Del resto Alessia ha sempre mostrato di avere un carattere aperto e solare, sempre pronto a sorridere e far divertire gli altri. Sul suo profilo, però, non mancano anche scatti da urlo, che mettono in evidenza la sua bellezza e il suo fisico statuario. Proprio come ha fatto poco fa nelle sue storie Instagram. Nel video in questione, Alessia è in costume in terrazza e fa impazzire i suoi fan per la sua bellezza e il suo corpo mozzafiato: vediamo insieme le immagini da urlo!

Alessia Marcuzzi baciata dal sole in terrazza: Instagram in delirio per il video in costume della conduttrice

Alessia Marcuzzi è sempre molto presente e attiva su Instagram e poco fa ha deciso di incantare letteralmente i suoi followers con un video imperdibile, in cui ha messo in mostra tutta la sua bellezza. La conduttrice in questi giorni si sta godendo il caldo estivo e oggi ha trascorso un po’ di tempo in terrazza a prendere il sole. In uno dei video che ha condiviso nelle storie Instagram, Alessia indossa un meraviglioso costume intero bianco, che ha una chiusura particolare dietro al collo e mette ben in evidenza le sue curve esplosive. Non solo però, perché il costume della Marcuzzi è anche sgambato ed è impossibile non rimanere di stucco davanti alle gambe statuarie della conduttrice, che nel video è seduta su una sdraio in terrazza e si riprende in una vetrata, mostrando il suo fisico perfetto.

Non è difficile immaginare che queste immagini abbiano fatto impazzire i tantissimi fan della conduttrice, che saranno rimasti senza dubbio incantati dalla sua bellezza e dal suo corpo mozzafiato.