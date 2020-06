Siparietto su Instagram tra Giulia De Lellis ed Andrea Damante: ecco il botta e risposta tra l’ex tronista e l’influencer.

Giulia De Lellis è una delle influencer più seguite d’Italia: la giovane romana dopo Uomini e Donne ha avuto un enorme successo ed oggi è un icona della moda e del make up nel nostro paese. Dopo il tradimento e breve love story, Giulia è tornata tra le braccia del suo Andrea Damante: durante il lockdown dovuto all’emergenza Coronavirus spuntò qualche indizio, prima che i due uscissero ufficialmente allo scoperto. Hanno allargato la famiglia diverse settimane fa dando il benvenuto ad un cucciolo di Spitz di Pomeriana e l’hanno chiamato Tommaso Kowasalki, Tommy per gli amici. Negli ultimi giorni il cane non è stato tanto bene, ha avuto piccoli problemi respiratori ed intestinali: è stata Giulia ad accorgersi del piccolo inconveniente ed ha preso il problema giusto in tempo. Poco fa è andata a fare una visita di controllo: oltre la buona notizia, ha regalato ai suoi follower un siparietto con Andrea! Ecco di che si tratta.

Giulia De Lellis: “Non minimizzare!”, la risposta a tono ad Andrea Damante

Piccolo siparietto pochi minuti fa è andato in scena su Instagram: i protagonisti Giulia De Lellis e Andrea Damante. L’influencer ha trascorso la giornata con il piccolo Tommy dal veterinario: il cucciolo di Spitz di Pomeriana ha avuto un piccolo problema di salute e si sta curando. Andrea si diverte a prendere in giro la sua dolce metà e così è nato un botta e risposta inedito tra i due. Giulia ha raccontato nelle sue Ig story: “Sono tornata adesso a casa, sono stata dal veterinario. Sta molto meglio, le medicine sono state d’aiuto, abbiamo azzeccato la cura, siamo sereni”. E’ lì che entrato in scena Andrea che sottolinea: “Tommy sta bene, non ha niente. E’ semplicemente un neonato” ha scherzato l’ex tronista.

Giulia si è forse indispettita ed ha risposto a tono: “Per fortuna sono una mamma che si preoccupa, lui proprio non mi aiuta, sottovaluta la situazione. Non minimizzare perchè Tommy non stava affatto bene, anzi”.