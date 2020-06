Benedetta Rossi, quanto guadagna la cuoca da Fatto in Casa Per Voi

Quanto guadagna Benedetta Rossi la famosissima cuoca di Fatto in Casa Per Voi

Benedetta Rossi è la cuoca più amata d’Italia. Con le sue ricette, così semplici che riesce a farle anche una persona che con i fornelli non è molto in gamba, ha conquistato prima il web, tramite il suo canale YouTube e poi anche il mondo della televisione. Ha persino monopolizzato quasi delle intere giornate di programmazione su Food Network. Insomma, Benedetta Rossi è veramente una super food blogger e cuoca, ma quanto guadagna?

Qual è lo stipendio di Benedetta Rossi?

La vediamo e la seguiamo ogni giorno, sia sui social che in televisione. Proviamo le sue ricette, seguiamo i suoi consigli furbi, ma ci chiediamo anche quanto possa guadagnare. Sul web circolano molte notizie in merito, ma nessuna è stata realmente verificata o confermata dalla cuoca stessa. Sappiamo solo che, nel corso di un’intervista con il giornale Gambero Rosso, Benedetta Rossi ha dichiarato di avere uno stipendio normale. Chiaro è che con la sua presenza così costante in televisione, il suo “normale” probabilmente si riferisce a quanto può essere normale uno stipendio di un personaggio pubblico. Senza contare poi i suoi libri, che vendono sempre moltissimo e le partnership avviate con diversi prodotti e marchi famosi di elettrodomestici. Insomma, non sappiamo precisamente la somma che Benedetta Rossi si porta a casa ogni mese, ma sicuramente non sono pochi spiccioli.

Del resto, diamo a Cesere quel che è di Cesare. La donna è riuscita a trovare un format televisivo e di video su Youtube che attira gli spettatori, che li fa sentire come davanti ad una vicina di casa bonacciona con la quale si ama chiacchierare per ore sul pianerottolo.

Aggiungete poi il fatto che non usa mai ingredienti strani o particolari come quelli che invece scelgono i giudici di Masterchef, per esempio, e vedrete che il gioco è fatto. La formula del successo è dietro l’angolo!