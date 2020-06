Chiara Ferragni e Baby K, ‘primo live’ insieme del loro featuring ‘Non mi basta più’: il video è imperdibile, così come la reazione degli amici presenti

La cantante Baby K e l’influencer Chiara Ferragni nelle ultime settimane stanno facendo parlare moltissimo di loro. Questo perché subito dopo la fine della quarantena le due donne hanno deciso di mostrarsi insieme su Instagram attraverso delle Stories. Le due, infatti, hanno girato dei piccoli secondi in cui apparivano insieme su un set di ripresa, vestite di tutto punto e a bordo di un Alfa Romeo Giulietta Special, color canna da zucchero. Le due donne, bellissime e preparate alla perfezione hanno fatto scatenare il mormorio del web. Infatti tutti i fan si sono chiesti come mai fossero insieme, e per quale progetto stessero lavorando. Solo pochi giorni fa è arrivata la splendida notizia che le due erano insieme per promuovere una nuova linea di prodotti della Pantene, ma non è finita lì…

Chiara Ferragni e Baby K, ‘primo live’ insieme: il video è imperdibile

Dopo aver scoperto che le due erano insieme sul set per promuovere una nuova linea di prodotti per capelli della Pantene, la cantante ha svelato che da lì a poche ore sarebbe uscito il suo nuovo singolo, che si prevede già essere una possibile Hit estiva e insieme a lei proprio la fashion blogger per eccellenza. Baby K ha infatti scritto e cantato ‘Non mi basti più’ e al suo fianco ha voluto l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Le due in poche ore dall’uscita del singolo hanno fatto impazzire il web e la canzone è schizzata ai vertici delle maggiori classifiche italiane. C’è da dire che il duo ha fatto faville e ieri sera a cena con alcuni amici hanno deciso di intrattenerli con loro primo live! Il video è davvero imperdibile e vi consigliamo di andarlo a vedere nelle Instagram Stories dell’imprenditrice.

Tutti gli amici hanno riso e scherzato sulla prestazione artistica della Ferragni, che sa di non essere particolarmente intonata e ci scherza su. Le ragazze hanno intrattenuto tutto il tavolo per l’intera serata e ciò che ne è venuto fuori è stato davvero eccezionale.