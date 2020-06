Sapete chi è il fidanzato di Claudia Gerini? La famosa attrice romana è fidanzata con Simon Clementi, ecco chi è l’imprenditore che ha stregato la donna.

Lei è una delle attrici italiane più affermate: Claudia Gerini è protagonista di moltissimi film e serie televisive molto amate. Sapete che a 13 anni vinse un premio, Miss Teenager? Esordì in tv con ‘Non è la Rai’ e dopo alcuni piccoli ruoli cinematografici, divenne famosa con le interpretazioni in ‘Viaggi di nozze’ e ‘Sono pazzo di Iris Blond’ entrambi diretti da Verdone. Impossibile nominare tutti i film a cui ha preso parte l’attrice romana: ma che si sa invece sulla sua vita privata? Dal 2002 al 2004 è stata sposata con Alessandro Enginoli, dirigente finanziario, con cui ha avuto la prima figlia. La seconda è nata dalla storia con Federico Zampaglione, cantante dei Tiromancino, con cui è stata legata dal 2005 al 2016. La scorsa estate è stata paparazzata con Simon Clementi: da allora i due non si sono più separati. L’attrice ha ritrovato l’amore, ma conoscete lui? Vi sveliamo chi è.

Claudia Gerini, chi è fidanzato Simon Clementi: curiosità sull’imprenditore

Simon Clementi è il compagno di Claudia Gerini, la famosa attrice romana. E’ un personaggio lontano dalla luce dei riflettori e dal mondo dello spettacolo: sul web si legge che sono coetanei (la Gerini è una classe ’71) e che provengono dalla stessa città, Roma. Simon è un imprenditore, proprietario di un bar a Ponte Milvio, si chiama bar Jarro. Suo è anche l’hotel Borgo Vista Lago a Trevignano Romano. E’ creatore anche di un portale che permette di prenotare strutture alberghiere: è specializzato nella personalizzazione di soggiorni, si legge su Fanpage. Di lui inoltre si sa che ha un matrimonio alle spalle ed una figlia nata dalla precedente storia.